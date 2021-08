Програмата на Еврокласик ноктюрно от 1 до 15 септември 2021

1 септември

3.00 часа – Лудовит Райтер (1906-2000), Симфонична сюита.

Изпълнява Симфоничният оркестър на Словашкото радио с диригент Петер Валентович.

3.13 часа – Пьотр Илич Чайковски (1840-1893), Концерт за цигулка в Ре мажор, оп. 35. Солист: Далибор Карвай. Симфоничният оркестър на Словашкото радио с диригент Ондрей Ленард.

3.51 часа – Ян Цикер (1911-1989), Десет приспивни песни по народни текстове за алт и камерен оркестър. Изпълняват Ева Шушкова (мецосопран), Симфоничния оркестър на Словашкото радио с диригент Адриан Кокош.

4.04 часа – Юрай Хатрик (1941-2021), „Икар“ – Поема концертанте за цигулка и голям оркестър. Изпълняват Юрай Томка (цигулка), Симфоничния оркестър на Словашкото радио с диригент Марио Кошик.

4.26 часа – Фрико Кафенда (1883-1963), Струнен квартет в Сол мажор. Изпълнява квартет Муча.

4.47 часа – Дезидер Кардош (1914-1991), „Песен за любовта“ за сопран и симфоничен оркестър, оп. 2. Изпълняват Мария Порубчинова (сопран), Симфоничния оркестър на Словашкото радио. Диригент Адриан Кокош.

4.57 часа – Ян Кржтител Кухарж (1751-1829), Менует. Изпълнява Томас Тон (орган).



2 септември

3.00 часа – Клод Дебюси (1862-1918), Сиринкс. Изпълнява Ане Карине Хауге (флейта).

3.03 часа – Йохан Себастиан Бах (1685-1750), Adagio ma non tanto из Соната за флейта, BWV 1034. Изпълняват Ане Карине Хауге (флейта) и Емери Кардас.

3.06 часа – Йозеф Хайдн (1732-1809), „Извършено е славно дело“ из оратория „Сътворението“.

3.09 часа – Клод Дебюси (1862-1918), „Момичето с ленените коси“ из Втори том на „Прелюдии“.

3.11 часа – Идън Абес (1908-1995), аранжимент Петер Винрот, Момче на природата (Nature Boy).

3.16 часа – Йожен Боца (1905-1991), Три пиеси за тромбонов квартет.

3.27 часа – Антонио Лоти (1667-1740), Разпятие.

3.30 часа – Антонио Карлос Жобин (1927-1994), аранжимент Ким Шарнберг, „Стига блус!“ (No More Blues).

3.34 часа – Бьорн Улвеус (р.1945), Бени Андершон (1946), аранжимент Петер Винрот, „Пари, пари, пари“ (Money, money, money).

Норвежки тромбонов ансамбъл.

3.38 часа – Джовани Габриели (1557-1612), Соната „Тихо и силно“.

3.42 часа – Уилям Бърд (1543-1623), Марш преди битка.

3.46 часа – Пол Дюкас (1865-1935), Фанфари из „Пери“.

3.48 часа – трад. норвежка, аранжимент Петер Винрот, Три народни мелодии.

Медни духови на Оркестъра на Норвежкото радио.

3.55 часа – Едвард Григ (1843-1907), Слотер, оп. 72. Изпълнява Ингрид Брейе Нюхус (пиано).

4.33 часа – Лудвиг ван Бетовен (1770-1827), Струнен квартет във фа мажор, оп. 135. Изпълнява квартет Осло.



3 септември

3.00 часа – Бенджамин Бритън (1913-1976), Фанфари за Сейнт Едмъндсбъри. Изпълняват Тарйей Ханеволд (тромпет), Матс-Олов Свантесон (тромпет), Макс Жан Аселборн (тромпет).

3.04 часа – Золтан Кодай (1882-1967), Танци от Галанта.

3.21 часа – Йоханес Брамс (1833-1897), Симфония № 23 Ре мажор, оп. 73

4.01 часа – Йоханес Брамс (1833-1897), Унгарски танц № 1 в сол минор.

Изпълнява Симфоничният оркестър на Шведското радио с диригент Лоренцо Виоти.

4.05 часа – Роберт Шуман (1810-1856), вокален цикъл „Любовта на поета“, оп. 48. Изпълняват Кевин МакМилан (баритон) и Майкъл МакМилан (пиано).

4.38 часа – Габриел Форе (1845-1924), Трио за пиано и струнни, оп. 120 в ре минор. Изпълнява трио „Грюмо“ в състав: Люк Девос (пиано), Филип Кох (цигулка) и Люк Девез (виолончело).



4 септември

3.00 часа – Ерик Уитакър (1970), Дълбоко поле: Невъзможният магнитуд на нашата вселена. Изпълняват Хор „Едвард Григ“ и Бергенската филхармония с диригент Маркус Щенц.

3.23 часа – Густав Малер (1860-1911), Симфония № 4 в сол мажор. Изпълняват Каролине Ветергрейн (сопран) и Бергенската филхармония с диригент Маркус Щенц.

4.18 часа – Йохан Себастиан Бах (1685-1750), Соната за соло цигулка № 2 в ла минор BWV 1003. Изпълнява Алина Ибрагимова (цигулка).

4.39 часа – аноним, „Изповядвам ти се Господи с цялото си сърце“ (Confitebor tibi, Domine) за сопран, струнни и континуо. Изпълнява Клер Льофилиатр (сопран) и ансамбъл „Куренде“ с ръководител Ерик фан Невел.



5 септември

3.00 часа – Игор Стравински (1882-1971), Пулчинела, едноактен балет по Перголези за сопран, тенор, бас и оркестър. Изпълняват Паола Гардина (мецосопран), Аласдар Кент (тенор), Паоло Бордоня (баритон), Националният симфоничен оркестър на РАИ. Диригент Отавио Дантоне.

3.42 часа – Волфганг Амадеус Моцарт (1756-1791), Симфония № 41 в До мажор, К.551 „Юпитер“.

Изпълнява Националният симфоничен оркестър на РАИ с диригент Отавио Дантоне.

4.18 часа – Йохан Себастиан Бах (1685-1750), Партита за пиано № 1 в Си бемол мажор, BWV 825. Изпълнява Беатриче Рана (пиано).

4.36 часа – Върджил Томпсън (1896-1989), Квартет за струнни № 2. Изпълняват музиканти от Конференцията за камерна музика и композиторския форум на Изтока.



6 септември

3.00 часа – Пьотр Илич Чайковски (1840-1893), увертюра-фантазия „Ромео и Жулиета“.

3.23 часа – Пьотр Илич Чайковски (1840-1893, Вариации на тема рококо, оп. 33. Солист: Пабло Ферандез (виолончело).

3.44 часа – Пьотр Илич Чайковски (1840-1893), Симфония № 4 във фа минор, оп. 36.

Изпълнява Оркестъра на Италианска Швейцария с диригент Кшищоф Урбански.

4.32 часа – Сергей Прокофиев (1891-1953), „Ромео и Жулиета“, оп. 64 – откъси из 1-ва и 2-ра сюита. Изпълнява Симфоничният оркестър на Полското радио с диригент Йежи Максимюк.

4.48 часа – Жан Сибелиус (1865-1957), Любовникът, оп. 14, аранжимент за струнен оркестър, триангел и тимпани. Изпълнява Оркестъра на СиБиСи Ванкувър с диригент Марио Бернарди.



7 септември

3.00 часа – Джовани Солима (1962), „Оплакване“ (Lamentatio).

3.06 часа – Йохан Себастиан Бах (1685-1750), Сюита за виолончело № 2 в ре минор, BWV 1008.

3.22 часа – Йохан Себастиан Бах (1685-1750), Сюита за виолончело № 3 в До мажор,BWV 1009.

3.41 часа – Гаспар Касадо(1897-1966), Сюита за виолончело.

Изпълнява Андрей Йоница (виолончело).

3.55 часа – Йозеф Хайдн (1732-1809), Симфония № 73 в Ре мажор, „Ловът“ (H.1.73). Изпълнява Румънския национален Камерен оркестър с диригент Хоря Андрееску.

4.16 часа – Пьотр Илич Чайковски (1840-1893), Вариации на тема рококо за виолончело и оркестър, оп. 33 (оригинална версия). Изпълняват Александър Рудин (солист и диригент) и Румънския национален радиооркестър.

4.35 часа – Джоакино Росини (1792-1868), Соната № 1 в Сол мажор. Изпълнява Румънският национален камерен оркестър с диригент Лудовик Бач.

4.49 часа – трад. румънска „Трима царе от Изток“. Изпълняват Анджела Георгиу (сопран) и румънски хор „Мадригал“.

4.53 часа – Волфганг Амадеус Моцарт (1756-1791), Увертюра към операта „Дон Жуан“. Изпълнява Румънският национален радиооркестър с диригент Тибериу Соаре.



8 септември

3.00 часа – Франц Шуберт (1797-1828), Симфония № 8 в си минор, D. 759, „Недовършена“.

3.28 часа – Антон Брукнер (1824-1896), Симфония № 4 в Ми бемол мажор, „Романтична“.

Изпълнява Симфоничният оркестър на Берлинското радио. Диригент Силвен Камбрелинг.

4.37 часа – Игор Стравионски (1882-1971), Дивертименто. Изпълняват Естер Хопе (цигулка) и Аласдар Бийтсън (пиано).



9 септември

3.00 часа Клод Дебюси (1862-1918), „Естампи“ L.100.

3.14 часа – Фредерик Шопен (1810-1849), Етюд в до минор, оп. 10 № 12 „Революционен“.

3.17 часа – Фредерик Шопен (1810-1849), Етюд в Ми мажор, оп. 10 №3.

3.20 часа – Фредерик Шопен (1810-1849), Етюд в до минор, оп. 25 № 12.

3.23 часа – Константин Силвестри (1913-1969), Носталгични песни, оп. 27 № 1 (Пустинни песни).

3.33 часа – Лудвиг ван Бетовен (1770-1827), Соната за пиано № 21 в До мажор, oп. 53 „Валдщайн“.

Изпълнява Кира Фролу (пиано).

3.54 часа – Лудвиг ван Бетовен (1770-1827), Меса, oп. 86 в До мажор. Изпълняват Алисън Харган (сопран), Каролин Уоткинсън (алт), Кийт Люис (тенор), Вут Остеркамп (бас), Оркестърът и хорът на Кралския концертгебау с диригент Колин Дейвис.

4.43 часа – Йозеф Хайдн (1732-1809), Клавирно трио H.15.28 в Ми мажор. Изпълнява трио „Боз ар“.



10 септември

3.00 часа – Игор Стравински (1882-1971), Фантастично скерцо, оп. 3.

3.13 часа – Ференц Лист (1811-1886), Симфонична поема „Прометей“, S. 99 3.25 часа – Николай Римски-Корсаков (1844-1908), Симфонична сюита „Шехеразада“ оп. 35.

Изпълнява Националният оркестър на Франция с диригент Джанандреа Нозеда.

4.10 часа – Франсоа-Юсташ дьо Кароа (1549-1609), 11 фантазии върху песни от 16 век. Изпълнява ансамбъл „Хесперион ХХ“ с Жорди Савал – виола и ръководител.

4.37 часа – Марсел Дюпре (1886-1971), Концерт за орган в ми минор, оп. 31. Изпълнява Саймън Престън със Симфоничния оркестър на Аделейд с диригент Никълас Брейтуейт.



11 септември

3.00 часа – Лудвиг ван Бетовен (1770-1827), Симфония № 2 в Ре мажор, оп. 36.

3.37 часа – Рихард Щраус (1864-1949), „Буржоата благородник“, оп. 60, сюита към пиесата на Молиер. Солист Роберто Рандалфи (цигулка).

Изпълнява Националният симфоничен оркестър на РАИ с диригент Йон Марин.

4.15 часа – Лудвиг ван Бетовен (1770-1827), Соната за пиано, оп. 27 № 2 в до диез минор, „Лунна“ (Sonata quasi una fantasia for piano). Изпълнява Хатя Бунятишвили.

4.29 часа – Лудвиг ван Бетовен (1770-1827), Клавирно трио в Ми бемол мажор, оп. 1 № 1. Изпълнява трио „Григ“.



12 септември

3.00 часа – Самюъл Барбър (1910-1981), Адажио за струнни, оп. 11.

3.10 часа – Волфганг Амадеус Моцарт (1756-1791), Концерт за цигулка № 5 в Ла мажор, K.219. Солист Пинкас Цукерман (цигулка).

3.39 часа – Феликс Менделсон (1809-1847), Симфония № 3 в ла минор, оп. 56 „Шотландска“.

Изпълнява Симфоничният оркестър на Западногерманското радио в Кьолн. Диригент Кристиан Мачелару.

4.22 часа – Роберт Шуман (1810-1856), „Приказни картини“, оп. 113 за виола и пиано. Изпълняват Пинкас Цукерман (виола) и Марк Нейкруг (пиано).

4.38 часа – Йозеф Хайдн (1732-1809), Симфония № 49 във фа минор, Hob.1.49, „Страстта“. Изпълняват Букурещки виртуози с ръководител Хоря Андрееску.



13 септември

3.00 часа – Лота Венякоски (1970), Flounce

3.06 часа – Жан Сибелиус (1865-1957), Симфония № 6 в ре минор, оп. 104.

3.40 часа – Жан Сибелиус (1865-1957), Симфония № 7 в До мажор, оп. 105. Изпълнява Филхармонията и Филхармоничния хор на Осло. Диригент Клаус Мякеля.

4.03 часа – Фредерик Шопен (1810-1849), 24 прелюдии, оп. 28 за пиано. Изпълнява Клер Хуангси.

4.37 часа – Дмитрий Шостакович (1906-1975), Соната за виолончело в ре минор, оп. 40. Изпълняват Арто Норас (виолончело) и Константин Богино (пиано).



14 септември

3.00 часа – Ерих Волфганг Корнголд (1897-1957), „Снежният човек“, пантомима в две сцени.

3.45 часа – Ерих Волфганг Корнголд (1897-1957), Щраусиана.

3.53 часа – Ерих Волфганг Корнголд (1897-1957), Концерт за цигулка и оркестър в Ре мажор, оп. 35. Соло цигулка Акико Сууанаи.

Симфоничен оркестър на Западногерманското радио с диригент Никлас Вилен.

4.20 часа – Антонин Дворжак (1841-1904), Симфония № 5 във Фа мажор, оп. 76. Изпълнява Ротердамската филхармония с диригент Джеймс Конлън.



15 септември

3.00 часа – Лудвиг ван Бетовен (1770-1827), Увертюра „Кориолан“, оп. 62 3.09 часа – Волфганг Амадеус Моцарт (1756-1791), Концерт за пиано № 27 в Си бемол мажор, K.595. Солист: Франческо Пиемонтези (пиано).

3.41 часа – Лудвиг ван Бетовен (1770-1827), Симфония № 7 в Ла мажор, оп. 92.

Изпълнява Оркестъра на италианска Швейцария с диригент Маркус Пошнер.

4.21 часа – Камий Сен-Санс (1835-1921), Вариации по тема от Бетовен, оп. 35. Изпълняват Дейл Бартлет (пиано) и Жан Маршан (пиано).

4.41 часа – Лудвиг ван Бетовен (1770-1827), Фантазия за пиано, хор и оркестър в до минор, оп. 80. Изпълняват Антон Куерти (пиано), хор „Менделсон“ от Торонто, Симфоничния оркестър на Торонто с диригент Андрю Дейвис.