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Главният държавен здравен инспектор на визита във Велико Търново

Автор:
Главният държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев
Снимка: БГНЕС, архив

Главният държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев ще посети днес Велико Търново. Причината - високата заболеваемост от Covid-19 в региона, която надхвърля 350 на 100 хиляди население, а болниците са с почти запълнен капацитет. 

Доцент Кунчев ще се включи в заседанието на Областния съвет по здравеопазване, където ще бъде обсъдена актуалната епидемиологична обстановка и евентуалното налагане на допълнителни ограничителни мерки. 

Област Велико Търново e с най-високо ниво на Covid заболеваемост в страната
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