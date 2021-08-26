Главният държавен здравен инспектор на визита във Велико Търново

Главният държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев ще посети днес Велико Търново. Причината - високата заболеваемост от Covid-19 в региона, която надхвърля 350 на 100 хиляди население, а болниците са с почти запълнен капацитет.

Доцент Кунчев ще се включи в заседанието на Областния съвет по здравеопазване, където ще бъде обсъдена актуалната епидемиологична обстановка и евентуалното налагане на допълнителни ограничителни мерки.

Област Велико Търново e с най-високо ниво на Covid заболеваемост в страната