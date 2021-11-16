Резултати от срещите в НБА

Резултати от срещите от Националната баскетболна лига на САЩ и Канада (НБА):

Кливланд Кавалиърс - Бостън Селтикс 92:98

Детройт Пистънс - Сакраменто Кингс 107:129

Вашингтон Уизърдс- Ню Орлиънс Пеликанс 105:100

Атланта Хоукс - Орландо Меджик 129:111

Ню Йорк Никс - Индиана Пейсърс 92:84

Далас Маверикс - Денвър Нъгетс 111:101

Мемфис Гризлис - Хюстън Рокетс 136:102

Минесота Тимбъруувс - Финикс Сънс 96:99

Оклахома Сити Тъндър - Маями Хийт 90:103

Портланд Трейл Блейзърс - Торонто Раптърс 118:113

Лос Анджелис Лейкърс - Чикаго Булс 103:121.