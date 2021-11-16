Резултати от срещите в НБА

Резултати от срещите от Националната баскетболна лига на САЩ и Канада (НБА):
Кливланд Кавалиърс - Бостън Селтикс 92:98
Детройт Пистънс - Сакраменто Кингс 107:129
Вашингтон Уизърдс- Ню Орлиънс Пеликанс 105:100
Атланта Хоукс - Орландо Меджик 129:111
Ню Йорк Никс - Индиана Пейсърс 92:84
Далас Маверикс - Денвър Нъгетс 111:101
Мемфис Гризлис - Хюстън Рокетс 136:102
Минесота Тимбъруувс - Финикс Сънс 96:99
Оклахома Сити Тъндър - Маями Хийт 90:103
Портланд Трейл Блейзърс - Торонто Раптърс 118:113
Лос Анджелис Лейкърс - Чикаго Булс 103:121.