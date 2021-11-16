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"Продължаваме промяната" - 25.6%
ГЕРБ-СДС - 22.8%
ДПС - 12.79%
БСП - 10.2%
"Има такъв народ" - 9.5%
"Демократична България" - 6.3%
"Възраждане" - 4.8%
По данни на ЦИК при обработени 99.51% протоколи
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Резултати от срещите в НБА

Снимка: nba.com

Резултати от срещите от Националната баскетболна лига на САЩ и Канада (НБА):

Кливланд Кавалиърс - Бостън Селтикс 92:98

Детройт Пистънс - Сакраменто Кингс 107:129

Вашингтон Уизърдс- Ню Орлиънс Пеликанс 105:100

Атланта Хоукс - Орландо Меджик 129:111

Ню Йорк Никс - Индиана Пейсърс 92:84

Далас Маверикс - Денвър Нъгетс 111:101

Мемфис Гризлис - Хюстън Рокетс 136:102

Минесота Тимбъруувс - Финикс Сънс 96:99

Оклахома Сити Тъндър - Маями Хийт 90:103

Портланд Трейл Блейзърс - Торонто Раптърс 118:113

Лос Анджелис Лейкърс - Чикаго Булс 103:121.
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БНР Новини Спорт    баскетбол НБА резултати
Избори за президент
Румен Радев - 49.4%
Анастас Герджиков - 22.8%
Мустафа Карадайъ - 11.5%
Костадин Костадинов - 3.9%
Лозан Панов - 3.6%
Избори за парламент
"Продължаваме промяната" - 25.6%
ГЕРБ-СДС - 22.8%
ДПС - 12.79%
БСП - 10.2%
"Има такъв народ" - 9.5%
"Демократична България" - 6.3%
"Възраждане" - 4.8%
По данни на ЦИК при обработени 99.51% протоколи
Българско Национално Радио

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