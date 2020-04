Обнадеждаващи резултати при лечението на Covid-19 с лекарство на Gilead Sciences

Според информация на американския уебсайт за медицински новини STAT (statnews.com) биотехнологичната компания Gilead Sciences Inc. отчита напредък в създаването на лекарство за Covid-19, използвайки своето лекарство Remdesivir.

Агенция Ройтерс цитира информация на здравно-ориентирания сайт Statnews, според която Университетската болница в Чикаго, участваща в проучване на антивирусните медикаменти, е заявила, че при клинични изпитания на заразени с коронавирус пациенти с лекарството Remdesivir, използвано за лечение на други вирусни форми, се наблюдава бързо възстановяване от респираторните симптоми в рамките на седмица след приема на лекарството.

В изявление по имейл от компанията Gilead обаче обявиха, че "целостта на данните трябва да бъде анализирана, за да се направят каквито и да било изводи от изпитанията".

Университетска болница в Чикаго (UChicago Medicine) също съобщи чрез имейл, че "частичните данни от продължаващо клинично изпитание са по дефиниция непълни и никога не трябва да се използват за направата на заключения".

От университетската болница заявиха, че повод за статията в сайта Statnews е информация от вътрешен форум на колеги във връзка с научни изследвания относно незавършена работа, като тази информация е била предоставена без разрешение.

Самата биотехнологична компания Gilead очаква резултати от своето проучване във "Фаза 3" при тежки случаи на пациенти с COVID-19 в края на този месец, като допълнителни данни от други проучвания ще станат достъпни през май.

Чикагската университетска болница е едно от 152-те места, участващи в изпитанието на лекарство на компанията Gilead с участието на тежко засегнати от Covid-19 пациенти, докато клинични изпитания на пациенти с умерена коронавирус симптоматика има на 169 изследователски места.

Ройтерс напомня, че понастоящем няма официално одобрени лечения на Covid-19.

Според информацията на STAT обаче, в Университетската болница в Чикаго е било назначено тестово лечение по програмата на компанията Gilead на 113 пациенти с тежки усложнения от Covid-19, като повечето от тях вече са изписани, а двама са починали.

Интересът към лекарството на Gilead е голям на фона на продължаващата пандемия от коронавирус.



През миналата седмица The New England Journal of Medicine публикува анализ, който показва, че при две трети от малка група тежко болни пациенти с Covid-19 се вижда, че състоянието им се подобрява след лечение с Remdesivir.

Авторът на статията нарече резултатите "обещаващи", но предупреди, че е трудно да се интерпретират резултатите, тъй като те не включват сравнение с контролна група, броят на пациентите е малък, подробностите, които се разкриват, са ограничени, а времето за проследяване е сравнително кратко.

Roche Holding AG разработва серологичен тест за откриване на антитела

Междувременно швейцарската фармацевтична компания Roche Holding AG заяви в петък, че разработва нов серологичен тест за откриване на антитела при пациенти, които са били изложени на коронавируса.

Швейцарският производител на лекарства посочи, че имуноанализът Elecsys Anti-Sars-CoV-2 е инвитро тест за откриване на антитела и оценка на имунната реакция на организма към Sars-CoV-2 (по-известен като Covid-19).

От Roche заявиха, че тестът ще бъде достъпен до началото на май за страните, които са възприели Европейските регулаторни стандарти (CE) и че компанията работи с Американската администрация по храните и лекарствата за спешно разрешение за употребата на теста и в САЩ.

Компанията заяви, че планира да увеличава месечното производство, за да достигне двуцифрени милиона броя тестове до юни.

"Тестът за антитела е важна следваща стъпка в борбата срещу Covid-19. Тестът на Roche за антитела може да бъде бързо мащабиран и да бъде широко достъпен по целия свят, тъй като нашата инструментална инфраструктура вече е налице “, каза Томас Шинекер, изпълнителен директор на Roche Diagnostics.

Тестът на Roche, който се различава от PCR тестовете, ще идентифицира имуноглобулин М (IgM) и имуноглобулин G (IgG) антитела. Човешкото тяло произвежда бързо IgM антитела за първоначална борба с дадена инфекция, в случая с Covid-19. IgG антителата остават по-дълго в организма, което предполага възможен имунитет.

Въпреки че все още не е известно със сигурност дали тези, които са били заразени, развиват имунитет към новия вирус, както и при много други заболявания, точните тестове на антитела се разглеждат като съществени, за да се помогне на отделните държави да изработят стратегии за постепенна отмяна на наложените строги ограничителни мерки и карантини.

"Това е работното предположение: Ако тествате и откриете хора, които са изработили тези антитела, то поне за определен период от време те ще получат имунитет", посочи Томас Шинекер пред Ройтерс и добави: "Работихме ден и нощ по този тест, включително през уикендите, за да сме сигурни, че можем да помогнем на колкото се може повече пациенти".