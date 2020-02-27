Волен Чинков ще ръководи Левски - Славия

От Българския футболен съюз обявиха съдийските назначения за срещите от 23-ия кръг в Първа лига.

Най-старото столично дерби между Левски и Славия е поверено на Волен Чинков. Двубоят е в неделя, 1 март, от 14:15 часа на стадион „Георги Аспарухов“.

Ето останалите двубои от кръга и главните им съдии:

28 февруари, петък, 17:30 часа

Берое - Локомотив (Пловдив)

Драгомир Драганов

29 февруари, събота, 12:30

Дунав - Ботев (Враца)

Станимир Тренчев

29 февруари, събота, 15:00

Ботев (Пловдив) - Черно море

Петър Кирилов Костадинов

29 февруари, събота, 17:30

Царско село – ЦСКА София

Николай Йорданов

1 март, неделя, 16:45

Арда - Лудогорец

Георги Кабаков

2 март, понеделник, 17:30

Витоша - Етър

Георги Юлиянов Иванов.





Класиране след ХXII кръг:

1. Лудогорец – 52 т. 37-9 гол. р-ка

2. Левски – 45 39-15

3. Локомотив (Пд) – 45 45-19

4. ЦСКА София – 43 36-14

5. Славия – 36 27-21

6. Берое – 34 35-30

7. Черно море – 33 28-20

8. Ботев (Пд) – 29 23-24

9. Арда – 28 24-28

10. Етър – 20 19-37

11. Царско село – 19 20-37

12. Дунав – 17 17-39

13. Ботев (Вр) – 14 20-45

14. Витоша – 5 12-44.