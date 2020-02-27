Волен Чинков ще ръководи Левски - Славия

От Българския футболен съюз обявиха съдийските назначения за срещите от 23-ия кръг в Първа лига.
Най-старото столично дерби между Левски и Славия е поверено на Волен Чинков. Двубоят е в неделя, 1 март, от 14:15 часа на стадион „Георги Аспарухов“.
Ето останалите двубои от кръга и главните им съдии:
28 февруари, петък, 17:30 часа
Берое - Локомотив (Пловдив)
Драгомир Драганов
29 февруари, събота, 12:30
Дунав - Ботев (Враца)
Станимир Тренчев
29 февруари, събота, 15:00
Ботев (Пловдив) - Черно море
Петър Кирилов Костадинов
29 февруари, събота, 17:30
Царско село – ЦСКА София
Николай Йорданов
1 март, неделя, 16:45
Арда - Лудогорец
Георги Кабаков
2 март, понеделник, 17:30
Витоша - Етър
Георги Юлиянов Иванов.
Класиране след ХXII кръг:
1. Лудогорец – 52 т. 37-9 гол. р-ка
2. Левски – 45 39-15
3. Локомотив (Пд) – 45 45-19
4. ЦСКА София – 43 36-14
5. Славия – 36 27-21
6. Берое – 34 35-30
7. Черно море – 33 28-20
8. Ботев (Пд) – 29 23-24
9. Арда – 28 24-28
10. Етър – 20 19-37
11. Царско село – 19 20-37
12. Дунав – 17 17-39
13. Ботев (Вр) – 14 20-45
14. Витоша – 5 12-44.