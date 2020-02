Мобилните доставчици в САЩ не успяват да защитят данните за местоположението на потребителите

Разследване на Федералната комисия за съобщения на Съединените щати (FCC) установи, че водещите доставчици на мобилни услуги в страната не успяват да защитят данните в реално време за местоположението на техните клиенти, съобщи в четвъртък "Уолстрийт джърнъл".

В тази връзка FCC търси стотици милиони долари като обезщетение от компаниите AT&T Inc., Sprint Corp., T-Mobile US Inc. и Verizon Communications Inc.

Американският регулатор започна да разследва компаниите, след като те продължиха да споделят данни на своите клиенти дори и след тяхно съгласие да прекратят тази практиката, съобщиха за изданието източници, близки до въпроса.

Търсените от Федералната комисия за съобщения на САЩ глоби обаче не са окончателни, тъй като мобилните доставчици все още могат да се опитат да договорят по-малки по размер санкции, или да се опитат тези санкции да отпаднат напълно.