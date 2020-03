Търговията на Уолстрийт спря за 15 мин. след силна паника сред инвеститорите

В понеделник търговията на Уолстрийт беше спряна за 15 минути веднага след нейното начало, след като широкият фондов индекс S&P500 се срина с близо 8%, надвишавайки заложения лимит от 7% за трети път в рамките на последните шест сесии на търговия. По същото време индексът DJIA падна с 8,2%, а Nasdaq Composite - със 7,4%.

Това доведе до заличаване през първите няколко минути на търговия на цели 2 трлн. долара от пазарната капитализация на 500-те компании, влизащи в индекса, с оглед на инвеститорската паника относно огромните вреди, които нанася пандемията от коронавирус върху световната и американската икономики.

След подновяването на търговията на Уолстрийт, индексът на сините чипове DJIA губи над 1800 пункта (спад от 7,8%), широкият индекс S&P500 се понижава със 7%, а технологичният индекс Nasdaq Composite - с 6,95%.

Новият срив на американския фондов пазар е факт, след като в края на петъчната търговия беше отбелязан доста изненадващ умопомрачителен ръст на DJIA с 1985 пункта (скок с 9,4%), на S&P500 - с 9,3% и на Nasdaq - с 9,4%.

Спешното агресивно понижаване на лихвата от страна на Федералния резерв със 100 базисни пункта близо до нулата (диапазона 0,00%-0,25%) сякаш само подсили днешната паника, като инвеститори и търговци се притесняват все по-сериозно, че вирусната пандемия парализира веригите за доставки и свива финансовите средства на компанията. Някои наблюдатели твърдят, че макар, че стъпката на Фед да е била оправдана, времето на обявяване на това решение - късно в неделя, точно преди стартирането на азиатските пазари - е изглеждало като паническо.

Освен, че Фед намали водещата си лихва почти до нулата, централната банка на САЩ рестартира и програмата си за покупки на активи, известна като "количествени улеснения", в размер на поне 700 млрд. долара. Фед също така активира и суаповите си линии с Английската централна банка, ЕЦБ, Японската централна банка, Централната банка на Канада и Швейцарската национална банка.

Междувременно ръководителят на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева обяви в понеделник, че организацията е готова да мобилизира заемния си капацитет от 1 трилион долара, за да помогне на страните да омекотят удара от вирусната пандемия, включително като се предложат заеми на нововъзникващите и развиващите се икономики на стойност 50 милиарда долара. Страните с ниски доходи пък ще могат да получат достъп до заеми за 10 милиарда долара при нулеви лихви.

Драматичното понижаване на лихвата на Фед към нулата се отразява силно негативно на финансовите акции, като секторният подиндекс S&P500 Financials се понижава с близо 9%.

Енергийният подиндекс S&P500 Energy пък се понижава с над 5% на фона на силен ценови спад и на петролните цени. Фючърсите на американския лек суров петрол с доставка през април поевтиняват с 5,7%, падайки под $ 30 за барел, докато фючърсите на петрола Брент с доставка през май се понижават с цели 9% по $ 31 за барел.

Мега компании като Apple Inc., Amazon.com и Microsoft Corp. пък вече губят в рамките на днешната търговия близо 300 млрд. долара от пазарната капитализация, тъй като техните акции поевтиняват съответно със 7,74%, с 3% и с 8,33%.

S&P 500 retail index, включващ компании от търговията на дребно, пада с 9%, след като големи компании като Nike Inc, Lululemon Athletica Inc и Under Armour Inc обявиха, че ще затворят временно техните магазини в САЩ и на някои други пазари заради пандемията от коронавирус.

Индексът на авиокомпаниите S&P 1500 пък се срива с над 15%, след като компанията United Airlines Holdings Inc обяви спад на приходите през март с 1,5 млрд. долара и предупреди служителите си, че нейните самолетите могат да летят почти празни през лятото.

Ако индексът DJIA загуби в скоро време още около 3000 пункта, то той ще се върне към нивата от преди президентската изборна победа на Доналд Тръмп през ноември 2016 г.