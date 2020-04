Отмениха и най-стария голф турнир в света

Ирландецът Шей Лаури спечели The Open през 201лф

Заради пандемията от коронавирус беше отложен мейджър турнирът по голф The Open във Великобритания, съобщи Би Би Си.



Най-старото състезание в света трябваше да се проведе от 16 до 19 юли в Сандуич, графство Кент.

Предишните два мейджър турнира за тази година - the Masters и US PGA Championship, вече бяха отменени през март. Последната надпревара от тази категория е US Open, която според календара трябва да се проведе от 16 до 19 юни в Уингед Фут, щата Ню Йорк, но със сигурност скоро ще бъде обявено, че също се отлага.

Първото издание на британския The Open е било през 1860 година. Състезанието не се е провеждало само в периода на двете световни войни. Единственият друг случай, когато не е имало турнир е бил през 1871-а, когато нямало купа, защото шампионът от предишната година Том Морис получил правото да задържи трофея като трикратен победител. От следващата година шампионът получава купата Claret Jug.