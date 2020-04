Ain't No Sunshine, отиде си соул легендата Бил Уидърс

Соул легендата Бил Уидърс е починал на 81-годишна възраст. Изпълнителят на Ain't No Sunshine си отиде от този свят след усложнения от сърдечно заболяване, съобщиха световните агенции.

Песента Ain't No Sunshine от дебютния му албум му носи първата награда "Грами". Има общо три.

Сред другите му хитове са Lean On Me, Just The Two of Us, Use Me, Lovely Day и Grandma's Hands. Бил Уидърс се оттегля от сцената през 1985 година.

Ain't No Sunshine и Lean on Me са сред 500-те най-велики песни на всички времена в класацията на "Ролинг Стоун".



През 2015 година заема своето място в Залата на славата на рокендрола.



Негова музика изпълняват Барбра Стрейзънд, Майкъл Джексън, Арета Франклин, Том Джоунс, Мик Джагър и много други. Песните му често звучат като филмова музика.

"Не съм виртуоз, но успях да напиша песни, с които хората се идентифицират. Мисля, че не се справих зле за момче от Слаб Форк, Западна Вирджиния", каза Уидърс в интервю за "Ролинг Стоун" през 2015 г., цитиран от БТА.



"С поезията и музиката си той говореше открито на хората и установяваше връзка с всеки", се посочва в съобщение на семейството му, изпратено до Асошиейтед прес.

Уидърс е починал на 30 март в болница в Лос Анджелис, но днес новината за неговата кончина беше оповестена официално.