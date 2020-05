Мария Мицова започва подготовка, цели се в класиране за олимпийските игри

Националката в бадминтона Мария Мицова обяви, че възобновява тренировките на корта от следващата седмица. Тогава започва лагерът във Варна на най-добрите ни състезатели. Левичарката от Русе ще бъде там заедно с личната си треньорка Димитрия Попстойкова.



„От 18 май започваме и програмата е уточнена. От два месеца не сме играли бадминтон, надявам се да навлезем във форма постепенно“, заяви за БНР 23-годишната Мицова, която е европейска вицешампионка с отбора на България за жени от Казан през 2016-а.

Тя е амбицирана да се класира за олимпийските игри в Токио и в момента е най-високо класираната българка в подреждането за там. Мария обаче знае, че трябва да играе в още много турнири, за да сбъдне мечтата си.

Русенката започва да тренира спорта с перцето на 7-годишна възраст в местния клуб. Печелила е златни медали във всички възрастови групи при момичетата, девойките и жените. Била е шампионка на международни турнири в България, Гърция, Унгария, Естония и др. Участвала е на младежките олимпийски игри през 2014-а, а на последните Европейски игри зае пето място на смесени двойки заедно с Алекс Флаар.







Мицова прогнозира, че състезания по бадминтон на високо ниво може да има отново най-рано през септември.