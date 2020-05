Gilead Sciences ще направи достъпно лекарството ремдесивир в 127 страни извън САЩ

Gilead Sciences Inc обяви, че нейното лекарство ремдесивир (Remdesivir) ще бъде предоставено извън САЩ на 127 страни по целия свят за лечение на Covid-19.

Биофармацевтичната компания заяви, че пет производители на лекарства ще отговарят за производството на експерименталното лекарство за коронавирус, включително фирмите Cipla Ltd, Ferozsons Laboratories Ltd, Hetero Labs Ltd, Jubilant Life Sciences Ltd, както и Mylan.

Gilead отбеляза, че споразумението остава "безвъзмездно", докато Световната здравна организация не счете, че коронавирусната пандемия вече не е заплаха в световен мащаб или не получат одобрение други фармацевтични продукти или ваксини.

Междувременно базираната в Ню Йорк фармацевтична компания Pfizer Inc. пък обяви, че планира да тества своята ваксина срещу Covid-19, разработена съвместно с немската компания BioNTech, на хиляди тестови пациенти до септември, съобщи бизнес телевизия CNBC.

През миналата седмица фармацевтичната компания вече започна изпитание на експерименталната ваксина върху заразени пациенти в САЩ.

"Ние следим безопасността на дозите", посочи изпълнителният директор и председател на Pfizer - Алберт Бурла. "Ако ваксината се окаже успешна и бъде оценена като безопасна както от компанията, така и от регулаторни органи като Администрацията по храните и лекарствата на САЩ (FDA) и Европейската агенция по лекарствата (EMA), до октомври ще могат да бъдат доставени милиони дози", добави той.