Ваксина за Covid-19 на "Пфайзер" може да бъде готова до ноември

Американската мултинационална фармацевтична корпорация "Пфайзер" (Pfizer Inc.) може да разполага с готова ваксина срещу Covid-19 още през ноември, ако процесът на изпитанията протича гладко. Това каза в петък главният изпълнителен директор на компанията Алберт Бурла пред англоезичното онлайн издание The Times of Israel, цитирано от телевизия CNBC TV18.

"Ако нещата вървят добре и "звездите се наредят правилно", ще имаме достатъчно доказателства за безопасност и ефикасност, за да можем да разполагаме с ваксина около края на октомври", посочи шефът на Pfizer.

Pfizer работи с немската фирма Biontech за няколко възможни ваксини в Европа и САЩ.

Освен това се цитира и шефът на AstraZeneca, който каза, че една или повече ваксини могат да започнат да се предлагат до края на годината. AstraZeneca, в партньорство с Оксфордския университет, работи върху разработването на ваксини и очаква поне една от тях да може да бъде готова до края на 2020 г.

"Надеждата на много хора е, че до края на тази година ще имаме ваксина, надяваме се и няколко“, посочи пред The Times of Israel Паскал Сорио, ръководител на AstraZeneca.

По-рано тази седмица фармацевтичният гигант Pfizer заяви, че неговото съоръжение в британския град Андовър се подготвя за масово производство на ваксината, която сега се намира в клинични изпитания.

По-рано тази седмица фармацевтичният гигант заяви, че неговото съоръжение в британския град Андовър се подготвя за масово производство на ваксината, която сега се намира в клинични изпитания.