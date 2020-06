A to JazZ Festival все пак ще има

Снимка: A to JazZ Festival

С пост във фейсбук Петър Димитров, създател на A to JazZ Festival съобщи, че тазгодишното издание на A to JazZ Festival, такъв, какъвто го познаваме, няма да бъде проведено.

''И все пак, няма да оставим София без джаз!

След много разговори с всички наши партньори решихме, че е важно да подкрепим артистите, за които тази година е особено тежка, и благодарение на които всяка година столицата ни поне за три дни е Джаз. С огромно удоволствие искам да Ви представя 7 специални A to JazZ концерта през юли, които ще проведем в партньорство със Столична община и Национален дворец на културата, всеки с ограничен капацитет и с билет за достъп. Те са вече в продажба в мрежата на EpayGo, а с всеки закупен билет за A to JazZ Concerts ще помогнете директно както на джаз изпълнителите, така и на нашия фестивал, който понесе сериозен удар.

Мястото е НДК, открита сцена „Платформа A6”, началният час е 20:00, а датите на 7-те концерта през юли, включени в Културния календар на Столична община, са както следва:

03.07 – Белослава (https://epaygo.bg/2122259571)

04.07 – Ангел Заберски квартет (https://epaygo.bg/2616719205)

05.07 – Влатко Стефановски и Теодосий Спасов (https://epaygo.bg/6036081823)

10.07 – Милица Гладнишка & Михаил Йосифов секстет (https://epaygo.bg/4523474593)

11.07 – Христо Йоцов „Jazz cats” (https://epaygo.bg/2950371316)

12.07 – Двоен концерт на Миро Иванов & The Little Aliens и Desy & The Visual Madmen (https://epaygo.bg/3891193702)

24.07 – Хилда Казасян „Да послушаме кино“ (https://epaygo.bg/3705366742)

Елате да споделим магията на джаза!

Всички ние имаме нужда от Вашата подкрепа!

Ваш,

Петър Димитров,

A to JazZ Festival

София, България''