Тенисът се завръща на 14 август на турнира във Вашингтон

Сезонът в професионалния тенис ще се завърне официално на 14 август с турнира на твърди кортове във Вашингтон (САЩ), съобщиха от ATP и WTA.



След надпреварата в американската столица ще се проведе турнирът Тhe Western & Southern Open, който е от сериите Мастърс 1000. Тази година надпреварата няма да бъде в Синсинати, а на кортовете в комплекса „Флашинг Медоуз“ в Ню Йорк, където се провежда US Open.



Именно Откритото първенство на САЩ следва в календара с дати 31 август – 13 септември.



За тези, които не участват на US Open, вариант ще бъде да се запишат на турнира на клей в Кицбюел.



След US Open в календара идват Мастърс 1000 турнирите на червени кортове в Мадрид (13 септември) и Рим (20 септември), а след тях и „Ролан Гарос“. Откритият шампионат на Франция ще започне на 27 септември в Париж..



На този етап турнирът в София остава в календара, но все още не се знае на 100% дали ще се проведе и на кои дати.