Девет водещи световни компании стартират нова зелена инициатива

Ръководителите на девет водещи световни компании заявиха във вторник, че са създали нова инициатива, направена за стимулиране на прехода към нетна нулева глобална икономика (с нулеви въглеродни емисии)

Инициативата, наречена Transform to Net Zero, събра гиганти като Danone, Microsoft Corp., Nike Inc., Starbucks, AP Moller - Maersk, Mercedes-Benz, Unilever, Wipro и Фонд за защита на околната среда (EDF) с цел разработване и предоставяне на изследвания насоки и съсредоточаване върху това да се даде възможност на всички предприятия да постигнат нетни нулеви въглеродни емисии не по-късно от 2050 година.

Според официалното съобщение за пресата, към инициативата ще могат да се присъединят и други компании, като самата инициатива "възнамерява да постигне крайните резултатите от тази работа до 2025 г.“.

Президентът на Microsoft Брад Смит заяви, че "никоя компания не може да се справи сама с климатичната криза. Ето защо водещите компании разработват и споделят най-добри практики, изследвания и познания, за да помогнат на всички да продължат напред".

"Независимо дали дадена компания току-що стартира, или върви по своя път, инициативата Transform to Net Zero може да помогне на всички нас да превърнем въглеродните ангажименти в реален напредък към нетно нулево бъдеще (без вредни въглеродни емисии)", посочи шефът на Microsoft.