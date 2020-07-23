Славия замина на лагер в Банско

Славия замина на подготвителен лагер в Банско с група от 31 футболисти.

В състава на бронзовите медалисти от първенството е и бившият национал Димитър Рангелов, който се завърна при "белите" през лятото. На проби във водения от старши треньора Златомир Загорчич отбор са Томислав Папазов и Айвън Ангелов.



На 25 юли Славия ще играе контролна среща с Арда (Кърджали). Четири дни по-късно столичани ще имат още една проверка, но съперникът за нея все още не е известен.



Лагерът на "белите" в Банско ще продължи до края на месеца.



Състав на Славия: Георги Петков, Антонис Стериакис, Христо Попадийн, Петър Патев, Ертан Томбак, Андреа Христов, Емил Виячки, Милен Гамаков, Янис Карабельов, Георги Вълчев, Венцислав Бенгюзов, Мартин Атанасов, Филип Кръстев, Радослав Кирилов, Емил Стоев, Димитър Стоянов, Георги Йомов, Цветелин Чунчуков, Калоян Кръстев, Ивайло Димитров, Дарко Тасевски, Митко Добрев, Мартин Ачков, Христо Иванов, Иван Дерменджиев, Димитър Рангелов, Томислав Папазов, Айвън Ангелов, Тони Иванов, Константин Иванов, Светослав Вуцов.

