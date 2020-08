Хеви метъл ветераните от U.D.O. ще бъдат в Пловдив на 18 септември, германската банда с вокалист Удо Диркшнайдер ще изнесе концерт в Античния театър. Събитието е част от културния календар на града, уточняват организаторите, предаде БТА.

Концертът е в рамките на Music of the Ages. Част от тези събития е и вече обявеното гостуване на Opeth - на 20 март в софийската зала „Универсиада“ със специални гости The Vintage Caravan от Исландия.