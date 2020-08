Епизод 6 от подкаста "Кожа и слънце": При кои болести не трябва да се излагаме на слънце

В шестия епизод на тематичния подкаст "Кожа и слънце" доц. д-р Валентина Брощилова разказва кои са заболяванията на кожата, при които не трябва да се излагате на слънце. Тези заболявания се наричат фотодерматози. Това са страдания на кожата, които се отключват при едно съвсем нормално излагане на кожата на слънце.

Това са на първо място типични кожни състояния или различни заболявания от спектъра на ревматологията, метаболитни състояния или генетични синдроми, които се влошават, когато пациентът се изложи на слънце.

Доц. Брощилова дава за пример заболяване, при което описват хората като "вампири", които трябва да стоят на тъмно. Поради генетичен дефект те не трябва да се излагат под слънчевите лъчи, защото има голям риск от появата на различни кожни тумори.

Други заболявания, при които слънчевата радиация е опасна, са различните видове порфирии-дерматологичните и гастроенетерологичните.

Доц. Брощилова описва как се отключва непоносимостта към слънцето.





В епизода ще научите кои състояния и заболявания биха могли да доведат до липса на защитни механизми към слънчевата радиация.

Дефицитът на витамин В3 в организма също предизвиква силна чувствителност към слънчевите лъчи. Кои хора са застрашени и трябва да внимават?

В подкаста ще научите още как може да измерите вашата фоточувствителност - прага за дозата слънчева радиация, която може да приемете.

Епизод 6 можете да чуете тук:

