S&P 500 и Nasdaq приключиха търговията на Уолстрийт с поредни рекордни върхове

Американските фондови индекси S&P500 и Nasdaq приключиха търговията в поредни рекордни върхове с оглед на отбелязания от САЩ и Китай напредък при изпълнението на "Фаза 1" от двустранното търговско споразумение и информациите за свеж напредък в медицинската битка с коронавирусната пандемия.

Индексът S&P 500 затвори търговията във вторник с повишение от 0,36% до рекорден връх от 3 444 пункта, а технологичният индекс Nasdaq Composite нарасна с 0,76% към 38-ият си рекорден връх за настоящата година от 11 466 пункта.

Инвеститорите на Уолстрийт игнорираха днешния изненадващ спад на потребителското доверие в САЩ през август до ново пандемично дъно.

Индексът на сините чипове DJIA затори със слабо понижение от 0,21% в 28 249 пункта с оглед най-вече на поевтиняване с 0,82% на акциите на Apple преди очакваното сплитване на акциите на технологичния гигант с 4 към 1 (4 нови акции за една стара).

Това сплитване на акциите на Apple наложи и разместване в индекса DJIA на 30-те т.нар. сини чипове, като компанията Salesforce.com замества в индекса Exxon Mobil Corp, Amgen Inc ще замести Pfizer Inc, а Raytheon Technologies Corp е заместена от Honeywell International Inc.