София се превръща в столицата на Балканите с Балканския международен винен фестивал през септември

София се кани да посрещне за девети път Балканския международен винен фестивал - между 17 и 19 септември. За втора поредна година в откритото пространство пред НДК ще се издигне виненото градче, където софиянци и гости на столицата ще могат да опитат най-впечатляващите балкански винени сортове. За първи път в сърцето на фестивалната площадка ще се извисява и Златна шатра, където посетителите ще открият наградените вина от конкурсната част, предвидена за 9 - 11 септември в Белград.

Пищното тридневно събитие ще се проведе изцяло на открито, осигурявайки забавление в комфортна и безопасна среда. Председателят на журито на Конкурса - световноизвестният Master of Wine Константинос Лазаракис - ще поздрави гостите на събитието с предварително записано видео.

На 17 септември от 20:00 часа организаторите на The Balkans International Wine Competition and Festival (BIWCF) ще обявят трофеите по категории и гранд трофея за най-добро вино на Балканите и най-добра изба в региона на луксозно събитие в клуб “Перото” в София. То ще бъде предшествано от арт събитие – рисуване на бъчви от ученици от Националното училище за изящни изкуства “Илия Петров” и именити български художници под мотото “Вяра, надежда, любов за Балканите”, което ще е в унисон с празника на София.

Още един специален акцент тази година са националните павилиони във виненото градче. Техните шатри ще помещават винопроизводители от различни балкански държави, които ще представят селекция от своите най-екзотични и качествени вина. Разбира се, виното не се препоръчва на гладен стомах, ето защо посетителите на фестивала ще могат да дегустират и деликатесна храна, подчертавайки аромата на дегустираното вино. В този обособен кът ще можете и да си починете, да прекарате време с приятели и да срещнете нови. Една от супер силите на виното от балканския регион е, че то сплотява!

“Подготовка на фестивала тече трескаво и целият екип работи по това деветото издание на The Balkans International Wine Competition and Festival да бъде незабравимо. Не се отказахме в най-трудната част на годината, сега сме още по-амбицирани да дадем всичко от себе си в името на това да предложим дълго жадувано събитие на софиянци и гости на града от висок ранг. Фестивалът и конкурсът оказват безценна подкрепа на винения бранш, който претърпя сериозни загуби в настоящата трудна година, но все още има с какво да ни изненадва и радва!”, споделя Галя Нифору, директор на BIWCF.

Конкурсната част на BIWCF ще се проведе на 9 - 11 септември в сръбската столица Белград. Регистрираните изби участници са с рекорден брой и са почти четири пъти повече от първото издание на конкурса през 2012 година - цели 230. Белград ще бъде домакин и на мастастър класовете, водени от доказани професионалисти във винения бранш, както и на обявяването на наградите Best of Show, раздавани на отличилите се изби от всяка държава.

