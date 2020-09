Протестите в Беларус: Арести на студенти

Беларуската полиция арестува петима студенти в столицата Минск, съобщиха правозащитни организации, цитирани от "Ройтерс".

Видеоклипове, публикувани в социални медии, показаха хаотични сцени на задържане. Арестите бяха извършени в сградата на държавния институт по лингвистика в Минск. Преди няколко дни ръководството предупреди студентите, че ще извика полицията, ако не спрат протестите си срещу спорното преизбиране на президента Александър Лукашенко.

Задържаните студенти са опитвали да покажат солидарност със свои колеги, задържани по-рано през седмицата, съобщава "Асошиейтед прес".

Записи в социалните мрежи показаха десетки студенти, които изпълняват заедно в хор протестния химн "Do You Hear the People Sing?" от мюзикъла "Клетниците", докато стоят пред червено-бяло знаме, което е емблема на беларуската опозиция. Други записи показаха студенти, които се противопоставят на полицията, докато арестуваните биват извеждани.





Говорителка на вътрешното министерство съобщи, че арестите са част от административна процедура и не са свързани със събития, случили се днес,.

Хиляди студенти участваха в протестите срещу преизбирането на Лукашенко, организирани в цяла Беларус на 1 септември, първия ден от учебната година.

Телевизия "Euroradio" показа записи на студенти, които скандират "Срам" пред представители на университета след арестите.

Десетки жители на Минск се събраха пред университета в знак на солидарност със студентите.

Стотици се включиха отново в протест срещу преизбирането на Лукашенко в беларуската столица Минск днес, отбелязва АП. Специалисти от IT сектора и други протестиращи се включиха във "вериги на солидарност" в различни части на града.





Беларуските власти предприеха специални действия срещу членовете на Координационния съвет, създаден от активисти на опозицията след изборите, за да се опитат да преговарят за предаване на властта. Миналата седмица двама негови членове получиха 10-дневни присъди по обвинения в организиране на неразрешени протести, а вчера съд в Минск им даде нови 15-дневни присъди.

По-рано тази седмица шестима беларуски журналисти бяха обвинени в участие в неразрешен протест, след като бяха задържани, докато отразявали демонстрация на студенти. Те могат да получат 15-дневни присъди, отбелязва АП, като припомня, че властите отнеха акредитациите на много беларуски журналисти и депортираха чуждестранни представители на медиите.

Вчера двама популярни телевизионни водещи, напуснали държавната телевизия в знак на солидарност с протестиращите, получиха 10-дневни присъди за участие в неразрешени протести.

"Те бият журналисти, съдят ги, лишават ги от пълномощията им и ги депортират", заяви Андрей Бастунец, ръководител на беларуския журналистически съюз. "Законът не работи, те обвиняват журналисти с камери, че координират протестите".