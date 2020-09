Уолстрийт отвори в петък с нови силен спад

Пазарите на акции на Уолстрийт продължиха и в петък силния спад от предходната сесия на търговия в резултат на нови агресивни разпродажби на акции на технологичните компании, като инвеститорите игнорираха относително добрите данни за заетостта в САЩ през август и за по-голямото от очакваното понижение на нивото на безработица.

Около три часа след началото на петъчната търговия индексът DJIA се понижава с близо 500 пункта (спад с 1,7%), широкият индекс S&P500 с близо 2%, а технологичният индекс Nasdaq Composite с 2,7 на сто. Разпродажбите на Уолстрийт са факт, след като в четвъртък DJIA се срина с 800 пункта (спад с 2,8%), S&P 500 с 3,5%, а Nasdaq с цели 5 на сто.

И днес най-агресивни са продажбите на американските технологични гиганти Apple Inc, Microsoft Inc, Amazon.com Inc и Facebook Inc., чиито акции падат с между 4,5% и 6%.

Междувременно "Файненшъл таймс" съобщи, че SoftBank Group Corp. е била в основата на последното силно възходящо рали на Уолстрийт от последните седмици, като финансовото издание се позова на неназовани източници със знания по въпроса.

Според тях базираната в Япония холдингова компания е купувал деривати на акции в САЩ на стойност милиарди долари, предизвиквайки по този начин период на устойчиво нарастване на стойността на акциите на технологичните гиганти. Скокът при търговията на т.нар. „кол (call) опции“ пък е изненадал пазарните ветерани, фокусирани върху дериватните финансови инструменти, посочва "Файненшъл таймс".

Изследвания на банката Goldman Sachs показват, че дневната обща стойност на call опциите, търгувани за отделни акции на Уолстрийт, е била средно 335 милиарда долара през последните две седмици, или три пъти над средното за периода 2017 - 2019 година.

Трябва да се има предвид че call опцията е договор между купувача и продавача на такава опция за размяна на ценна книга на определена цена, като закупилият call опция получава правото да закупи даден актив на определена цена в определен срок.