BioNTech получи близо 450 млн. долара от Германия за разработваната covid-ваксина

Германската биотехнологична фирма BioNTech заяви във вторник, че е осигурила почти 450 милиона долара държавно финансиране, за да ускори работата по своя кандидат за ваксина срещу Covid-19 и за да разшири производствения си капацитет в Германия, съобщава Ройтерс.

BioNTech и нейният партньор американската Pfizer Inc, както и китайската Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd са сред водещите разработчици на експериментални ваксини срещу Covid-19, базирани на молекули, носещи генетичен код, наречен информационна РНК (mRNA).

Базираната в Майнц BioNTech, основана през 2008 г. и регистрирана на борсата Nasdaq през миналата година, заяви, че е получила 375 милиона евро (445 милиона долара) финансиране, след като кандидатства по схема, обявена през юли от немския министър на научните изследвания Аня Карличек.

Компанията ще използва парите, които са подчинени на постигането на определени клинични етапи, за да финансира част от програмата си за разработване на covid-ваксина, която тя нарича BNT162.

"Финансирането е важен принос за ускоряване на развитието и разширяването на производствения ни капацитет за ваксина срещу Covid-19 в Германия“, каза Угур Сахин, главен изпълнителен директор и съосновател на BioNTech.

Компанията заяви, че това е една от трите програми за ваксини, на които се отпуска финансиране от правителствен фонд от 750 милиона евро, който има за цел да разшири производствения капацитет в Германия и да увеличи броя на хората, участващи в тестване на късен етап.

По-рано този месец друга немска биотехнологична фирма - CureVac заяви, че е получила 252 милиона евро под формата на правителствена подкрепа за нейния кандидат за коронавирусна ваксина.

BioNTech и Pfizer вече тестват своя най-обещаващ кандидат за ваксина в изпитания на късен етап от "фаза 3" и са започнали да набират пациенти в САЩ, Бразилия, Аржентина и Европа.