Спад на Уолстрийт след наложената от САЩ забрана на TikTok и WeChat

Основните американските фондови индекси отбеляза спад през петъчната търговия с оглед на опасения около напрежението между САЩ и Китай и безпокойства за по-мудно темпо на икономическо възстановяване от коронавирусната криза.

Министерството на търговията на САЩ издаде заповед за забрана от 20-и септември на изтеглянето на китайските приложения TikTok и WeChat, освен ако не бъде постигната сделка за продажбата на приложението за видео споделяне на американска компания.

И през петъчната търговия причина за спада на Уолстрийт бяха продажбите на акции на технологични гиганти като Apple Inc, Microsoft Corp, Amazon.com Inc и компанията-майка на Google - Alphabet Inc. Трябва да се има предвид, че именно рязкото поскъпване на техните акции от мартенските дъна беше в основата на силното възходящо рали на Уолстрийт от март насам, но последвалите техни продажби доведоха до низходяща корекция на американските фондов борси през последните седмици.

Анализатори посочиха, че инвеститорите продължават започналата неотдавна ротацията от силно поскъпналите през последните месеци акции на американските технологични гиганти към акции в други сектори.

Индексът DJIA се понижи в петък с 244,56 пункта (с 0,88%), широкият индекс S&P 500 с 1,12% и технологичният индекс Nasdaq Composite с 1,07%.

Така и трите водещи индекси на Уолстрийт отбеляза спад за трета поредна седмица, като индексът DJIA отбеляза седмично понижение с 0,03%, докато S&P 500 падна с 0,65%, а Nasdaq с 0,56%. Това е първият пореден триседмичен спад на DJIA и на S&P 500 от началото на октомври 2019 година, а на Nasdaq - от август 2019 г.

От началото на септември DJIA загуби 2,72% от стойността си, S&P500 се раздели с 5,17%, а Nasdaq с 8,34%.

Графика на индекса Nasdaq Composite от началото на годината