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Георги Дерменджиев обяви състава за двубоите през октомври

Георги Дерменджиев
Снимка: БТА

Селекционерът на българския национален отбор Георги Дерменджиев определи група от 27 футболисти, на които ще разчита за предстоящия полуфинален плейоф срещу Унгария (8 октомври), както и двубоите срещу Финландия (11 октомври) и Уелс (14 октомври) от турнира Лига на нациите.

В състава има някои нови лица, като Димитър Велковски и Георги Йомов. В състава се завръща и Борислав Цонев след силните си мачове за Левски.

Ето и избраниците на Дерменджиев:

Вратари:
Николай Михайлов (Левски), Пламен Илиев (Лудогорец), Георги Георгиев (Черно море), Мартин Луков (Локомотив Пловдив);

Защитници:
Васил Божиков (Слован Братислава), Страхил Попов (Хатайспор), Антон Недялков (Лудогорец), Георги Терзиев (Лудогорец), Сисиньо (Лудогорец), Кристиан Димитров (Хайдук Сплит), Валентин Антов (ЦСКА-София), Димитър Велковски (Серкъл Брюж);

Полузащитници:
Георги Костадинов (Арсенал Тула), Тодор Неделев (Ботев Пловдив), Кристиян Малинов (Льовен), Галин Иванов (ЦСКА 1948), Александър Цветков (Берое), Бирсент Карагарен (Локомотив Пловдив), Янис Карабельов (Славия), Филип Кръстев (Славия), Борислав Цонев (Левски);

Нападатели:
Кирил Десподов (Каляри), Божидар Краев (Мидтиланд), Димитър Илиев (Локомотив Пловдив), Спас Делев (Арда), Исмаил Иса (Черно море), Георги Йомов (ЦСКА София)..
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