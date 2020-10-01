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Селекционерт Александър Димитров обяви състава за мачовете за Евро 2021

Александър Димитров
Снимка: Sportal.bg

Селекционерът на младежкия национален отбор на България Александър Димитров обяви група от 22 футболисти за предстоящите двубои от квалификациите за Евро 2021 през октомври. 

България U21 посреща Латвия на ст. „Славия“ в София на 9 октомври от 18:45 часа и гостува на Полша в Гдиня на 13 октомври от 19:00 часа.

Групата за мачовете:

Даниел Наумов (ЦСКА 1948), Иван Дюлгеров (Черно море), Петко Христов (Про Верчели, Ит), Андреа Христов (Славия), Алекс Петков (Левски), Ангел Лясков (Олимпия, Слвн), Виктор Попов (Черно море), Ертан Томбак (Славия), Ивайло Найденов (Левски), Станислав Работов (Ботев Пд), Лъчезар Котев (Арда), Асен Чандъров (Академика, Рум), Илия Юруков (Левски), Доминик Янков (Лудогорец), Илиян Илиев (Черно море), Калоян Кръстев (Славия), Здравко Димитров (Левски), Станислав Иванов (Левски), Мартин Минчев (Спарта Пр, Чех), Тонислав Йорданов (ЦСКА-София), Владимир Николов (Вюрцбургер, Гер), Георги Русев (ЦСКА 1948). 
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