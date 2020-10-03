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Левски - Ботев (Враца) пряко по "Хоризонт"

Снимка: БФС

Два мача от осмия кръг на футболното ни първенство ще се изиграят днес. От 17 и 45 часа Монтана приема Славия, а от 20 и 15 Левски е домакин на Ботев Враца, като тази среща ще бъде предавана пряко по програма "Хоризонт" на Българското национално радио.

Първенство на България по футбол, срещи от осмия кръг:
Царско село - Черно море  1:0
ЦСКА 1948 - Ботев Пловдив 5:0
в неделя:
Берое - Локомотив Пловдив
Етър Велико Търново - ЦСКА-София
Арда Кърджали - Лудогорец - отложен

временно класиране:
  1. Лудогорец  7  5  1  1  17:7  16  точки
  2. Локомотив Пловдив  7  5  0  2  12:9  15
  3. Берое  7  4  2  1  17:5  14  

 4. ЦСКА 1948  8  2  3  2  14:8  12

5. Царско село  8  3  3  2  6:3  12
6. ЦСКА-София  7  3  3  1  11:9  12  
7. Арда  7  3  3  1  11:9  12  
8. Левски  7  3  1  3  11:7  10
9. Ботев Враца  7  3  1  3  9:12  10  
10. Ботев Пловдив  8  2  2  4  11:17  8
11. Черно море  8  2  2  4  10:13  8
12. Монтана  7  2  2  3  7:12  8
13. Славия  7  1  1  5  3:11  4
14. Етър  7  0  0  7  3:20  0
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