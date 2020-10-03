Левски - Ботев (Враца) пряко по "Хоризонт"

Два мача от осмия кръг на футболното ни първенство ще се изиграят днес. От 17 и 45 часа Монтана приема Славия, а от 20 и 15 Левски е домакин на Ботев Враца, като тази среща ще бъде предавана пряко по програма "Хоризонт" на Българското национално радио.
Първенство на България по футбол, срещи от осмия кръг:
Царско село - Черно море 1:0
ЦСКА 1948 - Ботев Пловдив 5:0
в неделя:
Берое - Локомотив Пловдив
Етър Велико Търново - ЦСКА-София
Арда Кърджали - Лудогорец - отложен
временно класиране:
1. Лудогорец 7 5 1 1 17:7 16 точки
2. Локомотив Пловдив 7 5 0 2 12:9 15
3. Берое 7 4 2 1 17:5 14
4. ЦСКА 1948 8 2 3 2 14:8 12
5. Царско село 8 3 3 2 6:3 12
6. ЦСКА-София 7 3 3 1 11:9 12
7. Арда 7 3 3 1 11:9 12
8. Левски 7 3 1 3 11:7 10
9. Ботев Враца 7 3 1 3 9:12 10
10. Ботев Пловдив 8 2 2 4 11:17 8
11. Черно море 8 2 2 4 10:13 8
12. Монтана 7 2 2 3 7:12 8
13. Славия 7 1 1 5 3:11 4
14. Етър 7 0 0 7 3:20 0