САЩ завеждат антимонополно дело срещу "Гугъл"

Министерството на правосъдието на САЩ и 11 американски щати заведоха във вторник антитръстов иск срещу компанията-майка на Google - Alphabet Inc, твърдейки, че "Гугъл" е нарушил закона, използвайки пазарната си сила, за да отстранява конкурентите.

На този етап от "Гугъл" не коментират днешното решение, съобщава Ройтерс.

Световно известната интернет търсачка Google, имаше приходи от 162 милиарда долара през 2019 г., което е повече от държава като Унгария.

Новината идва само няколко дни преди президентските избори в САЩ, като това решение може да се разглежда като политически жест, изпълняващ обещанието, дадено от президента Доналд Тръмп на неговите поддръжници, да принуди определени компании да отговарят за предполагаеми антимонополни практики.

Републиканският сенатор Джош Хоули, който е известен критик на "Гугъл", обвини компанията за запазване на властта чрез "незаконни средства" и нарече съдебния иск "най-важното антитръстово дело от едно поколение насам".

Федералният иск също така бележи рядък момент на съгласие между администрацията на Тръмп и Демократическата партия.

Трябва да се има предвид, че 11-те американки щати, които се присъединиха към делото, разполагат с губернатори от Републиканската партия.

Очаква се още съдебни дела, тъй като са в ход разследвания от щатски прокурори относно по-широкия бизнес на Google, както и разследване на бизнеса за дигитална реклама. Очаква се група щатски прокурори, водени от Тексас, да заведат отделно дело, фокусирано върху дигиталната реклама, при това още през ноември, докато група, ръководена от прокурорът на Колорадо, обмисля по-всеобхватно дело срещу "Гугъл".

Делото е факт идва повече от година, след като Министерството на правосъдието и Федералната търговска комисия започнаха антитръстови разследвания на четири големи технологични компании: Amazon.com Inc, Apple Inc, Facebook Inc и Google.

Преди седем години Федералната търговска комисия установи антитръстова проверка в Google заради предполагаеми пристрастия в интернет търсачката на компанията, чрез които се благоприятстват нейни продукти, наред с други проблеми.

Компанията "Гугъл" е изправен пред подобни правни предизвикателства и в чужбина, напомня Ройтерс.

През 2019 г. Европейският съюз вече глоби Google с 1,7 милиарда долара за ограничаване на уебсайтовете да използват конкурентите на "Гугъл" за намиране на рекламодатели. През 2017г. ЕС глоби компанията и фаворизиране на нейния бизнес за пазаруване в търсачката, а през 2018 г. с още 4,9 милиарда долара за блокиране на конкуренти в безжичната операционна система Android.