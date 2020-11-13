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Даниел Иванов записа първи успех в Токио

Снимка: БГНЕС

Даниел Иванов-Аоияма спечели първата си победа на ноемврийския турнир по сумо в японската столица Токио.

Българинът надви маегашира-10 Мейсей с хватката "ошитаоши". Така исполинът от Елхово вече е с баланс 1-5 след шест схватки.

Аоияма, който е с ранг маегашира-8, ще се изправи срещу маегашира-5 Котошохо в схватка от седмия кръг. 21-годишният японец е с баланс 3-3 след днешната победа срещу маегашира-7 Ендо.

Трима сумисти водят в генералното класиране с перфектен баланс 6-0. Това са маегашира-14 Чионокуни, комусуби Терунофуджи и одзеки Такакейшо.
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БНР Новини Спорт    Аоияма Даниел Иванов сумо
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