В началото на срещата в „Изпята поезия“ на 15 ноември от 17 часа ще чуете прекрасно изпълнение на гостувалата в България американска певица Пати Остин. Тя представя оригинален, нов прочит на „Till There Was You“, („Докато те нямаше“ ако имаме предвид съдържанието на песенния текст). Според много хора по света това е песен на „Бийтълс“. И е вярно, но… донякъде. „Till There Was You” първоначално се появява като част от музикално-театралния спектакъл „Мюзикмен“, създаден през 1957 година за сцената на Бродуей. Автор е американският композитор Робърт Райнигер Мередит Уилсън. Поради големия успех, постановката „Мюзикмен“ пет години по-късно получава и филмова реализация. Успоредно с това се множат грамофонните издания с различни версии на една от водещите музикални теми в „Мюзикмен“ – песента „Till There Was You“. Тя стига и до Пол Маккартни, който решава да я включи в репертоара на „Бийтълс“ и става хит в техния втори албум („With the Beatles“).



„Till There Was You“ е единствената мелодия от мюзикъл на Бродуей, изпълнявана от „Бийтълс“. Тя е една от петте песни, с които през 1962 година „Четиримата от Ливърпул“ се явяват на прослушване във фирмата „Дека“, но компанията не проявява интерес към групата – почти фатална грешка на професионалистите от „Дека“, имайки предвид малко по-късно разразилата се лудост към „Бийтълс“. Подобен пропуск компанията не допуска втори път, когато пред шефовете на „Дека“ се явяват, за да бъдат прослушани „Ролинг Стоунс“...



След години съпругата на композитора Мередит Уилсън споделя, че сумите, дошли на името на Уилсън като авторски права, благодарение на изпълнението на „Бийтълс“ на песента „Till There Was You“ надхвърлят приходите от правата, получавани през годините от целия спектакъл „Мюзикмен“ и неговата филмова версия, колкото и странно днес да изглежда някому това.