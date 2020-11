PNC купува филиала на BBVA в САЩ, създавайки петата по големина американска банка

Американската банкова холдингова компания и корпорация за финансови услуги PNC Financial Services Group Inc. обяви в понеделник, че купува американския филиал на голямата испанска банка филиал на испанската мултинационална Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) - Bancshares Inc. за 11,6 млрд. долара.

Тази операция ще доведе до формирането на петата по големина кредитната институция в САЩ за банкиране на дребно, според притежаваните от нея активи. До преди обявената днес сделка американският филиал на BBVA беше 30-тата по големина банка в САЩ.



Сделката се оценява на 134% от материалната балансова стойност на американското поделение на BBVA и отразява депозитна премия от 3,7%, съобщиха от банката. Очаква се покупката да има 19% вътрешна норма на възвръщаемост.

Новият комбиниран кредитор ще присъства на 29 от 30-те най-големи пазари в Съединените щати, се посочва още в прессъобщението.

"Придобиването ни на американския филиал на BBVA ще ускори траекторията ни на растеж и ще повиши дългосрочните активи на акционерите чрез стратегическо разгръщане на приходите от продажбата на нашата инвестиция в глобалния инвестиционен фонд BlackRock", заяви главният изпълнителен директор на PNC Уилям Демчак.