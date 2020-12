До дни обявяват датата на Откритото първенство на Австралия

Президентът на Тенис Австралия Крейг Тайли изрази увереност, че до няколко дни всички детайли около провеждането на първия за сезона турнир от Големия шлем ще бъдат изчистени. Първоначалният план тенисистите да пристигнат на Зеления континент в края на декември не беше приет от правителството на щата Виктория. Очакванията сега са играчите да пристигнат в Австралия на 1 януари, след което да изкарат 14-дневна карантина, по време на която ще имат право да тренират, но не и да участват в официални двубои.



„Тенис Австралия продължава да работи продуктивно с правителството на Виктория и сме уверени, че много скоро ще можем да финализираме всички детайли около Australian Open 2021“, каза Тайли.



„В постоянен контакт сме с глобалното тенис общество, в това число Тура, тенисистите и техните отбори, като с тях се консултираме за Australian Open и как те могат да се подготвят безопасно, съобразявайки се с изискванията на щата Виктория“.



Заради невъзможността за по-ранно пристигане в Австралия, началото на турнира със сигурност няма да е 18 януари, както беше първоначално планирано. Все още не е ясна и съдбата на останалите надпревари, които трябваше да се проведат на територията на Австралия.



По-рано през седмицата The Age съобщи, че тенисистите ще разполагат с два или три хотела, които ще бъдат част от „балона“. По подобие на тазгодишния US Open, в Австралия ще бъдат стриктни относно спазването на мерките. Тенисистите ще имат право да пътуват само от хотела до тренировъчните кортове. За разлика от US Open обаче, в Мелбърн не се очаква да позволяват на играчи да наемат частни домове.