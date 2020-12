Nasdaq с нов рекорден връх, слабо понижение при S&P 500 и DJIA

Технологичният индекс Nasdaq Composite нарасна в началото на търговията в понеделник до нов рекорден връх, тъй като инвеститорите отново насочиха вниманието си към технологичните компании на фона на подновени притеснения, че новите противопандемични мерки в редица американски щати ще забавят икономическото възстановяване.

В същото време другите два основни фондови индекса на Уолстрийт - DJIA и S&P 500 отстъпват леко от петъчните рекордни върхове с оглед на продължаващото разрастване на коронавирусната пандемия в САЩ, което наложи въвеждането на ограничителни мерки в редица американски щати.

Броят на новозаразените с коронавирус през последното денонощие се увеличи със 175 663, според данни на университета "Джонс Хопкинс", като хоспитализираните в САЩ достигнаха рекордните 101 847, а починалите с Covid-19 се повишиха с 1113. Това наложи от неделя да влязат в сила нови разпоредби за хората да си стоят вкъщи в американския щат Южна Каролина, в голяма част Калифорния (по залива на Сан Франциско) и в други региони на САЩ.

С оглед на факта, че при първия локдаун на национално ниво в САЩ през пролетта, от работата вкъщи се възползваха най-вече технологичните компании, новите частични рестриктивни мерки дават мотив на инвеститорите отново да купува акции на технологични гиганти като Apple Inc, Tesla Inc, Facebook Inc и Microsoft Corp, които поскъпват с около 2%.

Това допринесе за нарастване на индекса Nasdaq Comspite с близо 0,5% към нов исторически връх от 12 536 пункта.

Останалите водещи фондови индекса на Уолстрийт обаче парират част от петъчното възходящо движение до нови рекордни върхове, като два часа след днешната търговия индекс DJIA се понижава със 126 пункта (с 0,42%), а широкият индекс S&P 500 с 0,1%.

Координаторът на Белия дом за коронавирусния отговор д-р Дебора Биркс и д-р Антъни Фаучи излязоха с песимистични прогнози по отношение на разпространението на вируса през зимните месеци и особено по време на предстоящите коледни празници.

Според д-р Фаучи, директор на Националния институт по алергии и инфекциозни болести на САЩ (NIAID), коледният сезон може да се окаже най-лошото предизвикателство от началото на пандемията досега, дори по-лошо от Деня на благодарността.