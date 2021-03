Брутален ръст на автомобилните продажби в Китай с 365% през февруари

Продажбите на нови автомобили в Китай нараснаха през февруари с цели 364,8% спрямо година по-рано, когато възникналата в страната коронавирусна епидемия доведе до въвеждането на строги ограничителни мерки включително рестрикции за пътуванията на национално ниво.

Това представлява подем на продажбите в най-големия автомобилен пазар в света за 11-ти пореден месец, тъй като втората по сила глобална икономика успя трайно да се възстанови от коронавирусната криза, след като епидемията от Covid-19 в страната беше поставена до голяма степен под контрол.

Продажбите през миналия месец достигнаха 1,46 милиона броя автомобила, показват данни на Китайската асоциация на автомобилните производители (CAAM), цитирани от Ройтерс.

Редица автомобилните производители, включително компании като Toyota и Geely, отчетоха трицифрен ръст на продажбите през февруари.

Производителите на нови енергийни превозни средства (NEV) като произвежданите в страната Nio Inc и Xpeng Inc, както и чуждестранни групи, включително американската Tesla Inc, разширяват производствения си капацитет в Китай, тъй като местните власти насърчават използването на по-екологични превозни средства за намаляване на замърсяването на въздуха.

В рамките на февруари продажбите на нови енергийни превозни средства скочиха с цели 585% спрямо година по-рано, достигайки 110 000 броя.