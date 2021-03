САЩ определиха Huawei, ZTE и три други китайски фирми като заплаха за националната сигурност

В петък Федералната комисия по комуникации на САЩ (FCC) определи пет китайски компании като заплаха за националната сигурност съгласно закон от 2019 г., целящ защитата на комуникационните мрежи в Съединените щати, съобщава Ройтерс.

Списъкът на Бюрото за обществена безопасност и национална сигурност на FCC включва технологичните гиганти Huawei Technologies Co., ZTE Corp., Hytera Communications Corp., Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. и Dahua Technology Co.

"Този списък предоставя съдържателни насоки, които ще гарантират, че с оглед изграждането на мрежи от следващо поколение в цялата страна, те няма да повтарят грешките от миналото или да използват оборудване или услуги, които ще представляват заплаха за националната сигурност на САЩ или за сигурността и безопасността на американците", посочва в прессъобщение изпълняващата длъжността председателка на FCC Джесика Роузънуорсел.