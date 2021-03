Срив на банковите акции, след като американски хедж фонд изпадна в неплатежоспобност

Акциите на най-големите банки в Европа, Азия и САЩ поевтиняват рязко по време на търговията в понеделник, след като се оказа, че някои от тях са предоставили кредити на американски хедж фонд, който не може да изпълни финансови си задължения.

В края на миналата работна седмица американския инвеститор Archegos Capital Management обяви, че не може да изпълнява изискванията за допълнително обезпечение (т.нар. margin calls).

Оказа се, че в в резултат на това водещи финансови институции като японската Nomura Holdings и швейцарската банка Credit Suisse Group ще понесат огромни загуби.

Nomura заяви, че е изправена пред евентуална загуба от 2 милиарда долара поради трансакции с клиент от САЩ (Archegos Capital Management), докато Credit Suisse заяви, че неизпълнението на допълнителни обезпечения от базиран в САЩ фонд може да бъде "изключително важно и съществено" за финансовите резултатите на банката през първото тримесечие.

Акциите на Nomura се сринаха с над 16% по време на днешната Токийска търговия, докато акциите на Credit Suisse поевтиняват с над 13% на борсата в Цюрих.







Междувременно Швейцарският орган за надзор на финансовите пазари (FINMA) потвърди, че е информиран за ситуацията по отношение на неизпълнението на маржин изискванията от страна на американски хедж фонд и е в контакт с банките.

FINMA заяви, че "е наясно с този международен случай с хедж фонд в който са въвлечени няколко банки и локации в международен план“, добавяйки, че е информиран от Credit Suisse и е в контакт с него.

Напрежението около изпадането в неплатежоспобност на фонда Archegos Capital Management, управляван от Бил Хуан - бивш шеф на хедж фонда Tiger Asia, се отрази негативно на целия банков сектор по света.

Акциите на Deutsche Bank поевтиняват с около 3,5%, след като "Уолстрийт джърнъл" информира, че и голямата немска банка има взаимоотношения с хед фонда Archegos Capital Management. Понижение с 3,5% бележат и акциите на друга голям швейцарска банка - UBS.

Акциите на френските банки BNP Paribas и Société Générale поевтиняват с близо 2%.

Под натиск са подложени и акциите на американските банки преди началото на днешната търговия на Уолстрийт, като акциите на Goldman Sachs се понижават на извънборсовата търговия с над 3%, а на Morgan Stanley - с 3,7%.

Активите на Archegos, които бяха продадени по време на петъчната търговия на Уолстрийт, за да покрият маржин изискванията, включваха позиции на хедж фонда в американските медийни компании ViacomCBS и Discovery DISCA, което причини срив на техните акции с над 27%, като и акции на китайските интернет компании Baidu, на Tencent Music и Vipshop.

Засегнатите от неплатежопсобността на американския хедж фонд банки също бяха принуди да разпродават акции, за да подобрят своя баланс. Според "Файненшъл таймс" банката Morgan Stanley е продала акции на стойност 8 млрд. долара през петъчната търговия, а Goldman Sachs е ликвидирала акции на стойност над 10 милиарда долара в блокови сделки.

В имейл до клиенти, видян от агенция Блумбърг, се казва, че Goldman е продал акции на стойност 6,6 милиарда долара на компаниите Baidu Inc, Tencent Music Entertainment Group и Vipshop Holdings Ltd, още преди американският пазар да отвори в петък. След това Goldman е продал акции на стойност 3,9 млрд. долара на компаниите ViacomCBS Inc, Discovery Inc, Farfetch Ltd, iQIYI Inc и GSX Techedu Inc, се казва още в информацията.