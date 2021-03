Още един международен турнир предстои за грациите в София

Над 100 гимнастички и 15 ансамбъла за девойки от 26 държави ще участват в международния турнир по художествена гимнастика за Купа "София", който ще се проведе от 4 до 6 април в зала "София".

Както е известно, в неделя приключи етапът от световната купа в нашата столица, където българките извоюваха 9 медала, от които 6 златни.

При жените индивидуално са заявени 47 състезателки, а при девойки - 58.

България ще участва със следните гимнастички:

жени: Татяна Воложанина, Ева Брезалиева, Стилияна Николова, Лъчезара Пекова, Леонор Божанова, Радина Томова, София Иванова и Никол Атанасова. Двете с най-висок сбор влизат в официалното класиране, както и във финалите по две от държава.

Девойките, с които ще участваме са: Жана Пенчева, Дара Стоянова, Никол Тодорова, Ивон Бошкилова, Виктория Георгиева, Виктория Пенева и Моника Младенова.

Ансамбъл девойки е в състав: Камелия Петрова, Мария Стаменова, Кристиана Дойчева, Гергана Трендафилова, Александра Василева, Сузан Пуладиан и Кристина Кърчева.



програма на турнира:

4 април (неделя):

08.20 - 09.00 - Съдийска конференция

09.00 - 09.25 - Ансамбли девойки - група A - 5 топки

09.50 - 10.50 -девойки индивидуално - група A - обръч и топка

11.10 - 12.10 - девойки индивидуално - група B - обръч и топка

12.10 - 12.50 - почивка

12.50 - 13.15 - Ансамбли девойки - група В - 5 топки

13.40 - 14.40 - девойки индивидуално- група C - обръч и топка

14.55 - 15.55 - девойки индивидуално група D - обръч и топка

16.40 - 17.55 Жени многобой група А - обръч и топка

18.10 - 19.25 Жени многобой група B - обръч и топка

19.40 - 20.55 Жени многобой група C - обръч и топка



5 април (понеделник):

08.20 - 09.00 Съдийска конференция

09.00 - 09.25 Девойки ансамбли - група B - 5 ленти

09.50 - 10.50 Девойки индивидуално - група D -бухалки и лента

11.10 - 12.10 Девойки индивидуално- група C - бухалки и лента

12.10 - 12.50 Почивка и церемония по откриването на турнира

13.50 - 13.15 Девойки ансамбли - Група A - 5 ленти

13.20 - 13.30 Церемония по награждаване девойки ансамбли многобой

13.50 - 14.50 девойки индивидуално - група B - бухалки и лента

15.05 - 16.05 девойки индивидуално - група A - бухалки и лента

16.50 - 18.05 Жени многобой група C - бухалки и лента

18.20 - 19.35 Жени многобой група A - бухалки и лента

19.50 - 21.05 Жени многобой група B - бухалки и лента

21.10 - 21.25 Церемония награждаване на първите осем за многобоя (жени и девойки)



6 април (вторник):

финали:

12.00 - 12.30 девойки ансамбъл - 5 топки

12.35 - 13.05 девойки ансамбъл - 5 ленти

13.10 - 13.40 церемония по награждаване на медалистките на финалите при ансамбъл девойки

14.00 - 14.25 девойки обръч

14.30 - 14.55 девойки топка

15.00 - 15.25 девойки бухалки

15.30 - 15.55 девойки лента

16.00 - 16.30 Церемония по награждаване на медалистките на финалите на уредите

16.40 - 17.05 жени обръч

17.10 - 17.35 жени топка

17.40 - 18.05 жени бухалки

18.10 - 18.35 жени лента

18.30 - 19.00 церемония по награждаване на медалистките на финалите при жените