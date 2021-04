Apple ще използва акумулаторните батерии на Tesla в соларната си ферма в Калифорния

Apple Inc. постигна сделка с Tesla Inc. за използването на електрическите батерии на компанията в соларната ферма на технологичния гигант в Северна Калифорния, съобщи американският технологичен новинарски уебсайт The Verge, като се позова на източници, запознати с въпроса.

Съставът на соларната ферма ще се състои от 85 литиево-йонни "мегапакети" от Tesla и ще съхранява до 240 мегаватчаса енергия, която ще бъде използвана за захранване на корпоративната централа на Apple в Купертино, Калифорния.

Това не е първият път, в който системата за батерийни мегапакети на Tesla ще бъде използвана, тъй като тя вече захранва съоръженията за съхранение на ток в Австралия и в американския щат Тексас.

Apple обаче твърди, че проектът е "един от най-големите" в САЩ, заявявайки, че системата може да захранва над 7000 жилища в рамките на ден.