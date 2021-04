Екстремните спортове 28 март - 4 април

БЪЛГАРСКИ ПОСТИЖЕНИЯ

16-годишните Александра Тоткова (от клуба на НСА) и Слав Киров (от "Алтиус") са тазгодишните държавни шампиони по спортно катерене за мъже и жени в дициплината "трудност". Първенството се проведе в края на миналата седмица във Велико Търново. Местната катерачка Юлия Керемедчиева и един от треньорите в НСА - Ивайло Радков-Фазата, заеха вторите места, а трети станаха 14-годишната Габриела Нотова и съотборникът й от НСА - 15-годишният Николай Русев. В клубното класиране отборът на НСА спечели най-много медали - 1 златен, 1 сребърен и 2 бронзови.



В края на миналата седмица на Витоша се проведе държавното първенство по ски-алпинизъм за деца, юноши и девойки Купа „Ски Траб“ - скоростно изкачване на Черни връх. Никола Калистрин постави нов рекорд на трасето, започващо от Голи връх - 29:47 мин, следван на около минута и половина от Кирил Николов - Дизела. При жените победи Ивона Михайлова (40:32), а при юношите и децата - Борис Димитров, Ирина Танчева и Пламена Раева.

В края на тази седмица пък Калистрин отнесе още една победа - в Пиринското ски-рали Купа “Николай Проев-Пройката”. Втори стана Иван Геров, а третото място бе заето от Цветомир Георгиев - Цеката. (Още за историята на най-старото ски-рали у нас можете да чуете и прочетете тук).

===



Учредена беше Асоциация на ултрабегачите в България. Става дума за състезания в стандартизираните от Международната асоциация (IAU) дисциплини, а не за планински и трейл ултрамаратони с произволни параметри на трасето. Това обясни председателят новоучредената асоциация у нас Христо Цветков. Целта е да се популяризира спортът сред масите и да бъде изградена структура, в която той да съществува извън границите на любителските преживявания. Мисли се и за организиране на първия национален шампионат по ултрамаратон през следващия сезон - обяви още Цветков пред БНР.

===

Над 700 участници са се регистрирали за една от първите ултри у нас за този сезон - Търново Ултра ще се състои следващата седмица, като тази година трасето е променено и са намалени участъците с твърда настилка. Това би трябвало да зарадва състезателите, коментира пред БНР Иван Димитров, един от организаторите. Повече по темата очаквайте утре, в рубриката “Екстремните спортове”.

===

От по-високите категории маршрути, преминати на скалите у нас, тази седмица ще отбележим:

*Станислав Атанасов - Мечката - “The final brain cell” 8a, Лакатник.

===

Почина Мити Велков - алпинист от Клуб “Кайлъшка долина” - Плевен, с множество медали и премиерни маршрути.





ПО СВЕТА

Италианските алпинисти Матео Дела Бордела, Франсоа Казанели и Франческо Рати осъществиха за един ден рядко повторение на историческия маршрут на Бонати по Северната стена на Матерхорн. 1200-метровият вертикал е преминат за първи път от легендарния Валтер Бонати през 1965 г., и то зимата, соло, с което той слага край на катерачната си кариера. Тримата италианци са тръгнали в 5:00 сутринта от х. Хьорнли и са стигнали върха в 21:00 същия ден. Първото повторение на маршрута е осъществено през 1966 г. от четирима поляци.

===

Испанецът Хорхе Диас-Руйо осъществи първо повторение на един от първите маршрути в света с категория 9b. Става дума за “First Round First Minute” в Маргалеф, Испания, дело на Крис Шарма от 2011 г. Досега линията е преминавана само от Адам Ондра, Алекс Мегос и Стефано Гисолфи. Това е четвърто 9b за 23-годишния Хорхе Диас.





22-годишният шотландец Уилям Боси пък направи премиерно преминаване на маршрут 9b+, един от най-трудните в света. Линията “King Capella” се намира в Сируана, Испания. Ако категорията й бъде повтърдена, Боси ще бъде първият британец и едва шестият човек в света, преминал 9b+.

Американецът Даниел Уудс изкатери премиерно боулдър от най-високата категория в света - 9А. “Return of the Sleepwalker” се намира в Red Rocks, Невада, САЩ и включва 17 движения. Това е едва вторият подобен като трудност боулдър в света - първото 9А е “Burden of Dreams”, във Финландия, изкатерен от Нале Хукатайвал през 2016 г. 31-годишният Уудс е работил по проблема в продължение на 5 месеца.

---

Новините следете в рубриката "Екстремните спортове".