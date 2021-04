Йордан Радкев, Южна Африка: Интересът към парламентарните избори тук е много висок

В днешния ден на избори за 45-о Обикновено народно събрание от правото си на глас се възползват и българите в Южна Африка. Избирателни секции там са организирани в Претория, Мидранд и Кейптаун. Гласуването е започнало в 07.00 ч. и приключва в 20.00 ч. В Мидранд предварително са заявили желанието си да гласуват 93-ма наши сънародници. Но към 13.00 часа местно време там бяха гласували над 120 души.

„Като цяло изглежда, че ще гласуват повече нерегистрирани, отколкото регистрирани – това каза в интервю за Радио България Йордан Радкев, председател на Сдружението на българите в Южна Африка, който влиза в състава на избирателната комисия в Мидранд. – Интересът е голям. Бих казал, че е по-голям от всички избори, които досега сме провеждали тук, в Българския културен център.“

Самият той емигрира за африканската държава малко след промените - през 1995 г., и работи там като софтуерен инженер. На въпроса защо, въпреки че от години живее далеч от България, за него е важно да пусне в избирателната урна своя глас, отговаря:

„Ние всички милеем за България, макар и да сме отишли да живеем на другия край на света. Трябва да Ви кажа, че много избиратели, като си пускат гласа, казват: „Хайде, за благото на България да бъде!“. Така че всички ние милеем за родината, макар да сме надалеч.“

По думите на Йордан Радкев, струпвания пред избирателната секция не се допускат. Чакат на опашка максимум по десетина души при спазване на противоепидемичните мерки.

„В секцията се гласува задължително с маски. Има дезинфектанти. Хората се държат на разстояние. Всеки се отнася с разбиране към ситуацията“, споделя Радкев.

За това, какво очаква той и българите от неговото обкръжение за бъдещето на родината през следващите четири години, Йордан Радкев казва:

„Бихме искали България да стане истинска европейска страна, като останалите в ЕС. Аз лично бих искал българският език малко повече да се изчисти от чуждиците. Доста ни дразни, когато българските телевизии използват английски думички, които имат български синоними. Може би сме от старата генерация и ни е мил старият език, но бихме искали на това също да се обърне внимание… В икономически план не мисля, че България е достигнала потенциала си, който има. Остава много да се желае. Икономическото ниво на другите европейски страни е доста по-високо от българското според нашата преценка. Мисля си, че и в управлението има неща, които могат да се подобрят. България би могла да има много полза от географското си положение.“