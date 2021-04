Силен ръст със 75% на автомобилните продажби в Китай през март

Продажбите на автомобили в Китай са достигнали 2,53 милиона бройки през март, отбелязвайки скок със 74,9% в сравнение със същия период на миналата година, показват данни на Китайската асоциация на автомобилните производители (CAAM), публикувани в петък.

Това представлява скок при продажбите на автомобили за 12-ти пореден месец след избухването на коронавирусната пандемия в Китай.

Продажбите на нови енергийни превозни средства (NEV) в Китай, включващи електрически превозни средства, захранвани от батерии, бензиново-електрически хибриди и превозни средства с водородни горивни клетки, пък се увеличили с цели 239% през март до 226 000 продадени бройки.

Производителите на NEV, като например китайските Nio Inc и Xpeng Inc, както и чуждестранни групи, като американската Tesla Inc, разширяват производствения капацитет в Китай, тъй като насърчава по-екологичните превозни средства за намаляване на замърсяването на въздуха.

Друг орган на китайската автомобилна индустрия, Китайската асоциация за леки автомобили, пък заяви в петък, че през март Tesla е продала 35 478 автомобила, произведени в Китай.

Чън Шъхуа от CAAM заяви, че неотдавнашният недостиг на полупроводникова техника в глобален план ще има по-голямо негативно въздействие върху автомобилното производство в страната през второто тримесечие на годината, отколкото през първото.

Недостигът на микропроцесорна техника вече има осезаем негативен ефект от началото на 2021 г. върху световните гиганти в автомобилната индустрия като Hyundai, Subaru, General Motors и Suzuki.