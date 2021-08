Спад при продажбите на автомобили в Китай за трети пореден месец

Продажбите на превозни средства в Китай спаднаха през юли за трети пореден месец в резултат на наводненията в някои райони на страната, огнищата на Covid-19 в други райони, както и поради глобалния недостиг на полупроводникова техника.

Според данни на Китайската асоциация на автомобилните производители (CAAM) продажбите в най-големия автомобилен пазар в света се понижиха през юли с 11,9% спрямо същия месец на предходната година, достигайки общо 1,86 милиона превозни средства, съобщава Ройтерс.

От началото на 2021 г. продажбите на превозни средства в Китай обаче нараснаха към края на юли с 19%, след като пазарът се възстанови от пандемичните дъна, ударени година по-рано.

CAAM отбеляза, че отскокът в сектора ще отслабне, като продажбите през останалата част на 2021 г. се очаква да бъдат под относително високите нива от втората половина на миналата година, въпреки че все още се очаква пазарът да регистрира растеж в рамките на цялата настояща година.

Старши изпълнителен директор на CAAM предупреди, че проблемът с глобалния недостиг на електронни чипове, който доведе повсеместно до намаляване на автомобилното производство, е малко вероятно да се разреши скоро, тъй като коронавирусната пандемия продължава да бушува в много части на света.

Позитивните данни през юли са свързани единствено с продължилите силни продажби на нови енергийни превозни средства (NEV), като те се удвоиха до 271 000 броя. Те включват електрически превозни средства, задвижвани от батерии, бензиново-електрически хибриди и превозни средства с горивни клетки с водород.

Насърчаването от страна на правителството в Пекин на по-екологични превозни средства за намаляване на замърсяването накара производителите на електрически автомобили като Nio Inc, Xpeng Inc и BYD Co Ltd да разширят производствените си мощности в Китай, напомня Ройтерс.