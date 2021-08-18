Ивайло Стоянов ще ръководи Ботев (Пд) - Левски

Ивайло Стоянов ще ръководи двубоя между Ботев (Пловдив) и Левски от петия кръг на Първа лига, реши Съдийската комисия към БФС днес.
"Канарчетата" приемат своя съперник в петък, 20 август, от 21:00 часа, а асистенти на Стоянов ще бъдат Димитър Димитров и Георги Минев. За системата ВАР ще отговаря Васимир Ел-Хатиб, а за негов помощник е назначен Мирослав Иванов.
Пълен наряд за петия кръг на Първа лига:
20 август 2021 г. Петък 18:45 ч.
Царско село - Арда
ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Иво Николаев Колев АС2: Владимир Ангелов Велев
4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев ВАР: Ивайло Красимиров Ненков АВАР: Георги Пламенов Тодоров
СН: Костадин Ангелов Гергинов
21 август 2021 г. Събота 18:45 ч.
ЦСКА 1948 - Черно море
ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Мирослав Николаев Желев
4-ТИ: Димо Стоянов Димов ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Станислав Лазаров Станев
СН: Евгени Георгиев Георгиев
21 август 2021 г. Събота 21:00 ч.
Лудогорец - ФК Локомотив (София!
ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков
4-ТИ: Неделчо Танчев Гаджалов ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Димо Дамянов Вълчев
СН: Кольо Димитров Данев
22 август 2021 г. Неделя 18:45 ч.
Локомотив (Пловдив) - Славия
ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Никифор Деянов Велков АС2: Илиян Петров Капарашев
4-ТИ: Петър Георгиев Кузев ВАР: Георги Юлиянов Иванов АВАР: Костадин Димитров Тановчев
СН: Иван Захариев Вълчев
22 август 2021 г. Неделя 21:00 ч.
ЦСКА София - ФК Пирин
ГС: Димитър Димитров Димитров АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Павлин Цветанов Михайлов
4-ТИ: Георги Милков Гинчев ВАР: Георги Кънчев Димитров АВАР: Дениз Пиринов Соколов
СН: Ичко Лозев Лозев
23, Авг 2021 г. Понеделник 21:00 ч.
Берое - Ботев (Враца)
ГС: Никола Антонов Попов АС1: Александър Ангелов Атанасов АС2: Красимир Владимиров Миланов
4-ТИ: Владимир Вълков Вълков ВАР: Радослав Петров Гидженов АВАР: Красимир Атанасов Атанасов
СН: Димитър Панайотов Костов.