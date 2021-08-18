Ивайло Стоянов ще ръководи Ботев (Пд) - Левски

Ивайло Стоянов (с топката) ще ръководи мача в Пловдив.

Ивайло Стоянов ще ръководи двубоя между Ботев (Пловдив) и Левски от петия кръг на Първа лига, реши Съдийската комисия към БФС днес.

"Канарчетата" приемат своя съперник в петък, 20 август, от 21:00 часа, а асистенти на Стоянов ще бъдат Димитър Димитров и Георги Минев. За системата ВАР ще отговаря Васимир Ел-Хатиб, а за негов помощник е назначен Мирослав Иванов.

Пълен наряд за петия кръг на Първа лига:

20 август 2021 г. Петък 18:45 ч.

Царско село - Арда

ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Иво Николаев Колев АС2: Владимир Ангелов Велев

4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев ВАР: Ивайло Красимиров Ненков АВАР: Георги Пламенов Тодоров

СН: Костадин Ангелов Гергинов

21 август 2021 г. Събота 18:45 ч.



ЦСКА 1948 - Черно море

ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Мирослав Николаев Желев

4-ТИ: Димо Стоянов Димов ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Станислав Лазаров Станев

СН: Евгени Георгиев Георгиев

21 август 2021 г. Събота 21:00 ч.

Лудогорец - ФК Локомотив (София!

ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков

4-ТИ: Неделчо Танчев Гаджалов ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Димо Дамянов Вълчев

СН: Кольо Димитров Данев

22 август 2021 г. Неделя 18:45 ч.

Локомотив (Пловдив) - Славия

ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Никифор Деянов Велков АС2: Илиян Петров Капарашев

4-ТИ: Петър Георгиев Кузев ВАР: Георги Юлиянов Иванов АВАР: Костадин Димитров Тановчев

СН: Иван Захариев Вълчев

22 август 2021 г. Неделя 21:00 ч.

ЦСКА София - ФК Пирин

ГС: Димитър Димитров Димитров АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Павлин Цветанов Михайлов

4-ТИ: Георги Милков Гинчев ВАР: Георги Кънчев Димитров АВАР: Дениз Пиринов Соколов

СН: Ичко Лозев Лозев

23, Авг 2021 г. Понеделник 21:00 ч.

Берое - Ботев (Враца)

ГС: Никола Антонов Попов АС1: Александър Ангелов Атанасов АС2: Красимир Владимиров Миланов

4-ТИ: Владимир Вълков Вълков ВАР: Радослав Петров Гидженов АВАР: Красимир Атанасов Атанасов

СН: Димитър Панайотов Костов.