Предстои среща на шефовете на Amazon, Apple и Microsoft с Джо Байдън относно киберсигурността

Лидерите на някои от най-големите технологични компании в САЩ ще се срещнат в сряда с президента Джо Байдън, за да обсъдят начините за подобряване на киберсигурността, съобщи агенция Блумбърг.

Главните изпълнителни директор на Apple Тим Кук, на Amazon Анди Паси и на Microsoft Сатя Надела планира да присъства на срещата в Белия дом, според информацията на Блумбърг. На срещата са поканени и главните изпълнителни директори на Alphabet Inc. (компанията-майка на Google), на IBM, на най-голямата американска банка JPMorgan Chase & Co. и на американската газова и електрическа компания Southern Co.

Според Булмбърг основната тема на предстоящата среща е подобряване на сигурността както в частния, така и в държавния сектор с оглед на серията вредни хакерски и атаки с рансъмуер през последните месеци.

Срещата идва и в момента, когато някои от тези водещи компании, а именно Apple, Alphabet и Amazon, са подложени на федерални антитръстови разследвания.