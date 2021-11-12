Резултати от световните футболни квалификации в Европа

Резултатите и голмайсторите в квалификациите от Европа за Мондиал 2022 в Катар:

Група А

Азербайджан - Люксембург 1:3

0:1 Родригес (67), 0:2 Тил (77), 1:2 Салахли (82), 1:3 Родригес (90) ч.к - Муталимов (Азер - 21)



Ейре - Португалия 0:0

Група В

Грузия - Швеция 2:0

1:0 Кхвича Кварачелия (61), 2:0 Кхвича Кварачелия (77)



Гърция - Испания 0:1

0:1 Пабло Сарабия (25-дузпа)

Група Н

Русия - Кипър 6:0

1:0 Ерьохин (4), 2:0 Фьодор Смолов (54), 3:0 Андрей Мостовой (55), 4:0 Сутормин (62), 5:0 Заболотни (82), 6:0 Ерьохин (87)



Малта - Хърватия 1:7

0:1 Иван Перишич (6), 0:2 Дуйе Чалета-Цар (22), 1:2 Марсело Брозович (31-автогол), 1:3 Марио Пашалич (39), 1:4 Лука Модрич (45+1), 1:5 Ловро Майер (47), 1:6 Андрей Крамарич (53), 1:7 Ловро Майер (64)

Словакия - Словения 2:2

0:1 Миха Зайц (18), 1:1 Онджей Дуда (58-дузпа), 1:2 Миха Мевля (62), 2:2 Давид Стрелец (74)

Група J

Армения - Северна Македония 0:5

0:1 Трайковски (22), 0:3 Енис Барди (36,67-дузпа), 0:4 Ристовски (79), 0:5 Енис Барди (90)



Германия - Лихтенщайн 9:0

1:0 Илкай Гюндоган (11-дузпа), 2:0 Даниел Кауфман (20-автогол), 3:0 Лерой Сане (22), 4:0 Марко Ройс (23), 5:0 Лерой Сане (49), 6:0 Томас Мюлер (76), 7:0 Ридле Баку (80), 8:0 Томас Мюлер (86), 9:0 Макс Гьопел (89-автогол)



Румъния - Исландия 0:0