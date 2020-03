Срив на автомобилните продажби в Китай със 79% през февруари заради Covid-19

Автомобилните продажби в Китай се сринаха драматично през февруари, тъй като вирусната епидемия от Covid-19, която избухна в страната в началото на годината, доведе до драконовски рестриктивни мерки, сред които затваряне на предприятия, на дилърски офиси, и принуди китайските потребители да си останат дългови време в къщи.

В рамките на февруари продажбите на автомобили в Китай колабираха със 79% на годишна база до едва 310 000 продадени автомобили, показват данни на държавно спонсорираната Китайската асоциация на автомобилните производители (CAAM).

"Потреблението на автомобили беше в пълен застой и търсенето беше сериозно потиснато, което ще окаже значително влияние върху автомобилния пазар през първата половина на годината", заяви Чън Шъхуа, заместник генерален секретар на асоциацията, цитиран от Ройтерс. "Това са най-ниските нива на продадени автомобили от 2005-а година насам", допълни той.

За първата половина на 2020 г. CAAM прогнозира спад от 10% в сравнение с 2019 година, а за цялата година продажбите на автомобили вероятно ще се свият с 5%, но в случай, че епидемиологичното огнището в Китай се ограничи ефективно преди април.

Автомобилният пазар в Китай, който е най-големият в света по брой продадени автомобили, вече отбеляза две поредни години на спад в продажбите.

Сред производителите, отчитащи най-тежки спадове на продажбите през февруари спрямо година по-рано, са SAIC Motor Corp. - най-големият производител на автомобили в страната - със спад от 87%, Great Wall Motor Co. и Honda Motor Co. с понижения от по 85%, Nissan Motor Co. - с 80%, Zhejiang Geely Holding Group Co. - със 75% и Toyota Motor Corp. - със 70%.

С оглед на всичко това автомобилните производители в Китай призовата правителството да им окаже помощ. Списъкът им с желания включва намаляване на данъка върху покупката на по-малките превозни средства, мерки за подпомагане на продажбите на провинциалните пазари и облекчаване на изискванията за вредните автомобилни емисии, съобщи Китайската асоциация на автомобилните производители.

Асоциацията поиска също така властите да подобрят логистиката и да подкрепят възобновяването на производството във фабрики в Хубей - провинцията, където започна вирусното огнище, и която е основен център за производство на автомобили, отговорен за близо 10% от продукцията в Китай.

Компании като Dongfeng Motor Group Co и неговите партньори Honda Motor, Renault и Peugeot забавиха рестартирането на производството в Хубей.

Властите в столицата на Хубей - град Ухан обаче вдигнаха в сряда ограниченията за няколко ключови индустрии и позволиха на някои хора да се върнат на работа, като компанията Honda възобнови ограниченото производство в автомобилния завод в града.