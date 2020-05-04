Български лекар прогнозира олимпийски игри и без ваксина

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max volume / Д-р Стругаров Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin

Какво се очертава да е близкото бъдеще пред българския спорт и кога ще приключи неговата карантина?





Един от оптимистите, още преди да бъдат разхлабени мерките в страната, беше доктор Стефан Стругаров - дългогодишен лекар на олимпийските ни делегации.





Най-смелата му прогноза е допускането, че летните игри в Токио догодина може да се проведат и без наличието на ваксина срещу Covid-19. Според него, до следващото лято вероятно мнозинството ще е преболедувало и опасността от масово заразяване може да се е стопила.





Той прогнозира, че размразяването на спортовете ще се извърши постепенно, а мнението му е, че сегашният спортен сезон есен-пролет трябва да бъде отписан и да се мисли за пълноценен спорт през есента.



