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Български лекар прогнозира олимпийски игри и без ваксина

Снимка: архив БНР


Какво се очертава да е близкото бъдеще пред българския спорт и кога ще приключи неговата карантина?

Един от оптимистите, още преди да бъдат разхлабени мерките в страната, беше доктор Стефан Стругаров - дългогодишен лекар на олимпийските ни делегации. 

Най-смелата му прогноза е допускането, че летните игри в Токио догодина може да се проведат и без наличието на ваксина срещу Covid-19. Според него, до следващото лято вероятно мнозинството ще е преболедувало и опасността от масово заразяване може да се е стопила. 

Той прогнозира, че размразяването на спортовете ще се извърши постепенно, а мнението му е, че сегашният спортен сезон есен-пролет трябва да бъде отписан и да се мисли за пълноценен спорт през есента.

Чуйте интервюто с д-р Стругаров в звуковия файл.
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Програма Хоризонт Стадион    Стефан Стругаров
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