Джими Коб отиде с палките си при Майлс Дейвис

Джими Коб - последният останал от легендарния секстет на Майлс Дейвис, ни напусна на 91. Барабанистът, чийто почерк остава в историята най-вече с най-продавания джаз-албум на всички времена - "Kind of Blue" (1959), е до Майлс в най-важните му творби по същото време: "Porgy and Bess" ('59), "Sketches of Spain" ('60), "Some day my prince will come" ('61), "Black hawk sessions" и концертът в Карнеги Хол ('62).

Не е легенда, че Майлс пише музиката за "Kind of Blue" часове преди записа, който се прави "от раз". По това време мултипистовите магнитофони са още рядкост и Коб е в студиото пръв, за да може тонрежисьорите да нагласят всички нужни микрофони около барабаните и чинелите, с които създава "куул" атмосферата. Пред "Билборд" Коб, на когото това е трети ангажимент с Дейвис казва, че доверието на Майлс в него и останалите е било такова, че не е трябвало да прави нищо друго, освен да каже какво се очаква от всички. "Дадох 150% от себе си, такъв ми бе и пулсът" - спомня си Коб за "Вилидж войс".

След "школата" при Майлс, Коб работи първо с Уинтън Кели и Уес Монгомъри, преди в 70-те да заеме място в състава на Сара Воун.

Сред останалите джазмени, с които сътрудничи, се открояват имената на Джон Колтрейн, Гил Евънс, Арт Пепър, Рон Картър. Не трябва да се забравя, че преди Майлс, Коб свири с Дизи Гилеспи, Дайна Уошингтън и още като 18-годишен - с Били Холидей. Отчетливостта и кристалният му саунд, заедно с интуитивното му взаимодействие с лидери и сайдмени го правят предпочитан и уважаван партньор в цял свят.

Ето го с бенда си как отбелязва 50-годишнината на "Kind of Blue":