ELO, "Куийн" и "Би Джийс" с най-щастливите хитове

Mr Blue Sky. За нея са гласували една пета от анкетираните.

Допитването разкрива, че доста от ободряващите песни са записани в края на 70-те години на миналия век. Петдесет и осем процента от участниците в анкетата споделят, че песните, които ги правят най-щастливи, са издадените по време на младежките им години.

Поведенческият специалист Пол Маккена обяснява защо някои песни правят хората щастливи. "Ние свързваме песента с хубавите времена в миналото. Чрез нея ние се пренасяме отново в тях. Тези песни ни карат да се чувстваме добре, без да ни създават усещането, че сме стари. Слушането им подобрява както психичното, така и физическото ни здраве", казва експертът.

А Топ 10 на ободряващите песни се подрежда по следния начин:





1. "Mr Blue Sky" - "Илектрик лайт оркестра"

2. "Don't Stop Me Now" - "Куин"

3. "Stayin' Alivе" - "Би Джийс"

4. "Dancing Queen" - АББА

5. "Livin' On a Prayer" - "Бон Джоуви"

6. "Come on Eileen" - "Дексис миднайт рънърс"

7. "You Can Call Me Al" - Пол Саймън

8. "Walking on Sunshine" - "Катрина енд дъ Уейвс"

9. "Just Can't Get Enough" - "Депеш мод"

10. "Never Gonna Give You Up" - Рик Астли