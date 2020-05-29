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Близо 13 млрд. евро безвъзмездно за България по Covid-плана на ЕК

Снимка: ЕПА/БГНЕС

България ще има достъп до около 13 млрд. евро безвъзмездно финансиране като част от плана за възстановяване след епидемията от Covid- 19, предложен от Европейската комисия. Това заяви в интервю за „Хоризонт за вас“ вицепремиерът Томислав Дончев:

"Допълнителното финансиране, което ще бъде достъпно през няколко инструмента, е близо 13 милиарда евро. То не е така безусловно. Ще има различни части от него, за които трябва да се подготвят планове, програми.

То трябва да бъде съчетано с политиките по декарбонизация, със сигурност ще бъде съчетано с изисквания за реформи.

Ако това ново финансиране бъде съчетано с финансирането по всички останали инструменти, в следващите години България ще има на разположение над 26 милиарда евро безвъзмездно финансиране", обясни вицепремиерът.

Цялото интервю вижте в публикацията:

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